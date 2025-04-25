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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de derbi öncesi 7 isim ceza sınırında! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de derbi öncesi 7 isim ceza sınırında!

        Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, 33. hafta maçında Gaziantep FK deplasmanına çıkıyor. Sarı-lacivertlilerde kritik maç öncesi 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alırken, bu futbolcular Gaziantep karşısında kart görmeleri halinde 34. haftadaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 10:17 Güncelleme: 25.04.2025 - 10:17
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        • 1

          Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın akşam deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

        • 2

          Ligde son olarak evinde Kayserispor ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında çok kritik 2 puan kaybeden sarı-lacivertliler, Gaziantep deplasmanından kayıpsız dönmeyi hedefliyor.

        • 3

          Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli takım, haftaya lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 72 puanla 2. sırada girdi.

        • 4

          TEK EKSİK MERT HAKAN

          Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanına tek eksikle gidecek. Sarı-lacivertlilerde rahatsızlığı bulunan Mert Hakan Yandaş, Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

        • 5

          DERBİ ÖNCESİ 7 İSİM SINIRDA

          Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesinde 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

          Sarı-lacivertli takımda Fred Rodrigues, Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Allan Saint-Maximin, Çağlar Söyüncü ve İrfan Can Kahveci, yarın oynanacak müsabakada kart görmeleri halinde 34. haftadaki Beşiktaş takımlarını yalnız bırakacak.

          Bu isimlerin yanı sıra sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

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