Fenerbahçe'de Amrabat ve Mert Hakan, Slavia Prag maçında yok!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Slavia Prag maçı için Çekya'ya giderken, mide enfeksiyonu geçiren Sofyan Amrabat ile grip olan Mert Hakan Yandaş, maç kadrosunda yer almadı.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki 5. maçında 28 Kasım Perşembe günü (yarın) Slavia Prag'a konuk olacak Fenerbahçe, özel uçakla Çekya'ya gitti.
AMRABAT VE MERT HAKAN KADRODA YOK
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, mide enfeksiyonu geçiren Sofyan Amrabat ve grip olan Mert Hakan Yandaş kadroda yer almadı.
Bu isimler dışında sarı kart cezası bulunan Rodrigo Becao da kafileye dahil edilmedi.
Fenerbahçe'de Filip Kostic, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz ve Oğuz Aydın da UEFA listesinde olmadıkları için maçta forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçının kamp kadrosu şu şekilde:
Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Alexander Djiku, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski, Fred, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.