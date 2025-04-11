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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Can Bartu anısına lokma dağıttı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Can Bartu anısına lokma dağıttı

        Fenerbahçe, efsane futbolcusu Can Bartu'nun ölüm yıl dönümünde taraftarlara lokma dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 16:11 Güncelleme: 11.04.2025 - 16:11
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        Fenerbahçe, Can Bartu anısına lokma dağıttı
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        Fenerbahçe Kulübü, Türk sporunun ve sarı-lacivertlilerin efsanelerinden Can Bartu'nun 6. ölüm yıl dönümü dolayısıyla lokma dağıttı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nın önünde yapılan lokma dağıtımında Can Bartu'nun eşi Güler Bartu, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Can Bartu'nun sevenleri ve sarı-lacivertli taraftarlar hazır bulundu.

        Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Burak Çağlan Kızılhan, Can Bartu'yu vefatının 6. yılında andıklarının belirterek, şunları söyledi:

        "Dile kolay, 6 sene geçmiş ama dün gibi. Başkanımız ve bizler yönetim kurulu üyesi olarak buraya geldiğimizde benim de kendisiyle tanışma fırsatım olmuştu. Benim için bir onurdu onunla oturup sohbet etmek, Fenerbahçe ile olan hikayelerini dinlemek. Şu anda da burada kendisini anıyoruz. Ailesi, yönetim kurulu üyelerimiz, çalışanlarımız burada. Allah rahmet eylesin."

        Yönetim kurulu üyesi Hulusi Belgü ise Can Bartu'yu tanıma şerefine nail olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "Kendisini sahada seyredemedik tabii ama ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Fenerbahçelilik Can Bartulardan, Cemil Turanlardan, Lefterlerden geçiyor. Hepimiz için örnek bir sporcu. Fenerbahçe için yaptığı her şey için kendisine tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Ruhu şad olsun, Allah rahmet eylesin. Unutulacak bir isim değil. Bundan sonra da Fenerbahçe var oldukça Can Bartu'nun ismi de var olacaktır."

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