Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin yazar yorumları

23 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
SERDAR ALİ ÇELİKLER: Aslında Ersun Yanal bu maçı 17.30'da kazanmıştı. Emre'ye oynamayacağı söylendi onun da 'kılı döndü' bençte oturmak zor geldi "sakat" denildi. Emre Belözoğlu ise bir karar verecek: Ya bu takımın ağabeyi olacak ya da tribal enfeksiyondan kendisine olan saygı azalacak. Bugün kulübede oturmalıydı.
Ama Yanal'ın iki doğru kararı vardı: 1- Emre'nin oynamaması ve Ozan'ın orta göbekte Gustavo ile ikili olması. 2 - Tolga Ciğerci'nin sol önde oynaması ve bu karar alınırken Deniz'in sağ kanatta olması.
Tartışılan pozisyonlara gelince. 2. devrede Serdar Aziz - Vida pozisyonu tartışılacaktır. Bence penaltı çalınabilirdi. Isla'nın N'Koudu'nun formasını çektiği pozisyonda ise o çekme şiddeti penaltıya sebebiyet verecek kadar değildi.
MEHMET DEMİRKOL: Gustavo'nun bir görev karmaşası yaşamadığı herhalde ilk maçtı. Oyunun savunma ve hücumda merkezi oldu. İşbilir uydusu ise Ozan... Dripling, çalım ve şutları da eklediği iyi oyununda asıl önemli görev ikinci toplardı.
Bu tabii sadece onun işi değildi ama Tolga ve Deniz’le birlikte bu işi çok iyi yaptılar. Maçın başında onların merkezi olduğu yıpratıcı baskı Avcı’nın hayal ettiği hızlı hücumları imkansız hale getirdi. Fenerbahçe orta sahası geçen hafta ne kadar geçirgense bu hafta da o kadar geçilmezdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!