İki takım, bugüne dek resmi ve özel olmak üzere Ülker Stadı'nda 57 kez karşılaştı. Kadıköy'deki maçlarda Fenerbahçe biri hükmen olmak üzere 22, Beşiktaş 18 kez kazandı, 17 karşılaşma da berabere sonuçlandı.