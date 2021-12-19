Fenerbahçe, Beşiktaş ile karşılaştığı derbinin 12. dakikasında penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Diego Rossi ile Cyle Larin arasındaki mücadelede top Beşiktaşlı oyuncunun eline temas edince hakem Fırat Aydınus tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Beşiktaşlı oyuncuların bu karara yoğun itirazları oldu.

VAR hakemi Hakan Ceylan'dan da onay gelmesi üzerine Aydınus, penaltının kullanılmasını istedi.

14. dakikada topun başına gelen Mesut Özil, top ile kaleci Ersin'i ayrı köşelere göndererek takımını öne geçirdi.

İŞTE YORUMLAR

Rıdvan Dilmen: VAR'ın inceleme için çağırması gerekiyordu

"VAR'a Hakan Ceylan'ın atanması yanlış. VAR'da tecrübesi var doğrudur ama Süper Lig hakemi olmayan bir hakemi atadığınızda o zaman ast - üst oluyor. Fırat abisini, Cüneyt abisini çağıramama durumları. Soru işareti kalmaması için MHK'nın çok büyük hatasıdır. Fırat Aydınus'un açısından pozisyon penaltı ama Hakan Ceylan'ın görebileceği bir açı var. VAR'ın inceleme için çağırması gerekiyordu."

Tümer Metin: Bana göre penaltı değil pozisyon

"Fenerbahçe pozisyon üretmeden penaltı, golü buldu; pozisyon üretmeden hata golü buldu. Bana göre penaltı değil pozisyon. Çok kolay penaltı. Fırat Aydınus çok güvendiğimiz bir hakem ama hakem yorumudur."