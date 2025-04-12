Fenerbahçe-Beşiktaş derbi tarihi belli oldu! Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin oynanacağı tarihi açıkladı. Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip Fenerbahçe-Beşiktaş maçı Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak. Peki, "Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbi tarihi...
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Süper Lig'in 34. haftası dev bir maça sahne oluyor. Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlıyor. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi oynanacak mücadele öncesinde, Fenerbahçe-Beşiktaş derbi maçının tarihi ve saati futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, "Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesinde öne çıkan detaylar...
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FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi TFF tarafından açıklandı. Fenerbahçe-Beşiktaş maçı 4 Mayıs 2025 Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
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FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi oynanacak mücadele Bein Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
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FENERBAHÇE KALAN MAÇLAR
13 Nisan Sivasspor-Fenerbahçe
20 Nisan Fenerbahçe-Kayserispor
26 Nisan Gaziantep FK-Fenerbahçe
4 Mayıs Fenerbahçe-Beşiktaş
11 Mayıs Başakşehir-Fenerbahçe
18 Mayıs Fenerbahçe-Eyüpspor
25 Mayıs Hatayspor-Fenerbahçe
1 Haziran Fenerbahçe-Konyaspor