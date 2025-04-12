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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe-Beşiktaş derbi tarihi belli oldu! Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe-Beşiktaş derbi tarihi belli oldu! Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman?

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin oynanacağı tarihi açıkladı. Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip Fenerbahçe-Beşiktaş maçı Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak. Peki, "Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbi tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2025 - 21:02 Güncelleme: 12.04.2025 - 21:02
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        • 1

          Süper Lig'in 34. haftası dev bir maça sahne oluyor. Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlıyor. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi oynanacak mücadele öncesinde, Fenerbahçe-Beşiktaş derbi maçının tarihi ve saati futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, "Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesinde öne çıkan detaylar...

        • 2

          FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi TFF tarafından açıklandı. Fenerbahçe-Beşiktaş maçı 4 Mayıs 2025 Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

        • 3

          FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

          Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi oynanacak mücadele Bein Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

        • 4

          FENERBAHÇE KALAN MAÇLAR

          13 Nisan Sivasspor-Fenerbahçe

          20 Nisan Fenerbahçe-Kayserispor

          26 Nisan Gaziantep FK-Fenerbahçe

          4 Mayıs Fenerbahçe-Beşiktaş

          11 Mayıs Başakşehir-Fenerbahçe

          18 Mayıs Fenerbahçe-Eyüpspor

          25 Mayıs Hatayspor-Fenerbahçe

          1 Haziran Fenerbahçe-Konyaspor

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