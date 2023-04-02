STAT: Ülker
SAAT: 20.30
YAYIN: beIN Sports
HAKEM: Halil Umut Meler
FENERBAHÇE: Altay, Osayi, Serdar, Samet, Szalai, Ferdi, Mert Hakan, Arao, Arda, Pedro, Valencia
BEŞİKTAŞ: Mert, Masuaku, Colley, Tayyip Talha, Onur, Amir, Salih, Gedson, Ghezzal, Cenk, Aboubakar
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Ligde oynadığı son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, son 7 maçta ise 19 puan toplamayı başardı. Fenerbahçe, zorlu derbiyi kazanarak zirve yarışına kayıpsız devam etmek istiyor.
Fenerbahçe'de 5 eksik
Fenerbahçe, derbide 5 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique, Jayden Oosterwolde, Joshua King, Luan Peres ve Michy Batshuayi, zorlu müsabakada forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Enner Valencia, derbide forma giyebilecek.
Sınırda 8 isim
Fenerbahçe'de 8 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, derbide kart görmeleri durumunda VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanında takımı yalnız bırakacak.
Beşiktaş seriyi sürdürme peşinde
Ligde oynadığı 25 müsabakada 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, hanesine 49 puan yazdırdı. Lider Galatasaray'ın 11 puan gerisinde 3. sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, derbiyi kazanması halinde galibiyet serisini 4 maça çıkaracak.
Dele Alli, Saiss ve Rosier yok
Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlığı bulunan Dele Alli, Saiss ve Rosier maç kadrosuna yer almayacak.
Siyah-beyazlı takımda Amir Hadziahmetovic ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Amir, derbide kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 28. haftasındaki Bitexen Giresunspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
5 futbolcunun ilk derbisi olacak
Beşiktaş'ta 5 futbolcu, siyah-beyazlı formayla ilk derbilerine çıkacak. Ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Onur Bulut, Omar Colley, Amir Hadziahmetovic ve Alexandru Maxim'in yanı sıra, Kerem Atakan Kesgin, görev verilmesi durumunda ilk derbilerinde forma giyecek.