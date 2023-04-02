Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Ligde oynadığı son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, son 7 maçta ise 19 puan toplamayı başardı. Fenerbahçe, zorlu derbiyi kazanarak zirve yarışına kayıpsız devam etmek istiyor.

Siyah-beyazlı takımda Amir Hadziahmetovic ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Amir, derbide kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 28. haftasındaki Bitexen Giresunspor mücadelesinde forma giyemeyecek.