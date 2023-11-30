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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko, Real Madrid'in yenilmezliğine son verdi! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko, Real Madrid'in yenilmezliğine son verdi!

        Fenerbahçe Beko, Real Madrid karşısında mücadelenin bitimine 6 dakika 42 saniye kala 14 sayı geri düştüğü maçı uzatmalara taşıdı. Ardından İspanyol ekibini uzatmalarda 100-99 mağlup etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 23:36 Güncelleme: 30.11.2023 - 23:36
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        Fenerbahçe Beko'dan mucizevi galibiyet!
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        THY EuroLeague'in 11. haftasında Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i 100-99 yendi.

        THY EuroLeague'in 11. haftasında Fenerbahçe Beko ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Ülker Sports Arena'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko geriden gelip kazandı.

        Fenerbahçe Beko'da Marku Guduric 21 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

        Real Madrid'de 33 sayı üreten Facundo Campazzo, EuroLeague kariyer rekorunu kırdı.

        Bu sonuçla birlikte dört maç aradan sonra kazanan Fenerbahçe Beko, toplamda 6. galibiyetini aldı.

        10'da 10 yaparak İstanbul'a gelen Real Madrid, bu sezon EuroLeague'deki ilk yenilgisini yaşadı.

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