Fenerbahçe Beko Pınar Karşıyaka maçı için geri sayım başlamış durumda. Basketbolda haftanın kapanış mücadelesine sahne olacak zorlu mücadele öncesi maçın saati, yayınlanacağı kanal ve maçın bilet fiyatları ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...