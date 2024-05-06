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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko-Onvo Büyükçekmece Basketbol maçı ertelendi - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko-Onvo Büyükçekmece Basketbol maçı ertelendi

        Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Fenerbahçe Beko ile Onvo Büyükçekmece Basketbol arasında oynanacak karşılaşma Fenerbahçe'nin Euroleague 5. maçı sebebiyle ertelendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 10:48 Güncelleme: 06.05.2024 - 10:48
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Fenerbahçe Beko ile Onvo Büyükçekmece Basketbol arasında oynanacak karşılaşma ertelendi.

        Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bugün oynanması planlanan müsabaka, Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi'nde Fransa'nın Monaco ekibiyle yapacağı karşılaşma dolayısıyla ileri bir tarihe alındı.

        Sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi 5. ve son maçında 8 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda Monaco ile karşılaşacak.

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