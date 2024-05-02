Fenerbahçe Beko - Monaco basketbol maçı için nefesler tutuldu. THY EuroLeague play-off turu üçüncü maçında rakibini 89-78 mağlup eden sarı lacivertliler Dörlü Final kapısını araladı. Kıran kırana geçmesi beklenen dördüncü maç öncesinde Fenerbahçe Beko - Monaco maçının tarihi ve saati sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "THY EuroLeague Fenerbahçe Beko - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe Beko - Monaco basketbol maçına ilişkin tüm detaylar...