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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko, Final Four için AS Monaco deplasmanında - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko, Final Four için AS Monaco deplasmanında

        THY Euroleague Play-off serisi 5. ve son maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Monaco ile karşılaşacak. Parkeden galip ayrılan takım Final-Four'da Ergin Atamanın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos ile eşleşecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2024 - 12:21 Güncelleme: 08.05.2024 - 12:21
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        • 1

          Turkish Airlines EuroLeague’de Play-off heyecanı, bu akşam (8 Mayıs Çarşamba) oynanacak iki maçla birlikte son buluyor. Serideki beşinci ve son maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, saat 20.00’de AS Monaco ile deplasmanda karşılaşacak

        • 2

          Serinin ilk maçını temsilcimiz Fenerbahçe Beko, uzatmada 91-95’lik skorla kazanmayı başardı. Bu sonuçla seride 1-0 öne geçen Fenerbahçe, saha avantajını da eline geçirdi.

        • 3

          İkinci maçta ise AS Monaco, son çeyrekte dokuz sayıdan geri dönerek sahadan 93-88 galip ayrıldı. Böylelikle Monaco, seride durumu 1-1’e getirmiş oldu.

        • 4

          Üçüncü maçta ise temsilcimiz Fenerbahçe Beko, rakibini iç sahada 89-78 ile geçerek seride durumu 2-1’e getirdi.

        • 5

          Dördüncü maçta ise AS Monaco, maçı deplasmanda 62-65’lik skorla kazanarak hem seriyi son maça taşıdı, hem de saha avantajını geri aldı.

        • 6

          Fenerbahçe Beko’da serinin ilk dört maçını kaçıran Johnathan Motley’nin bu sefer maç kadrosunda olması bekleniyor. AS Monaco cephesinde ise ikinci maçta sakatlanan John Brown’un durumu belirsizliğini koruyor.

        • 7

          Ayrıca maçı kazanan taraf, Berlin’de düzenlenecek olan Final Four’da Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos ile kozlarını paylaşacak.

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