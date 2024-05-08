Fenerbahçe Beko, Final Four için AS Monaco deplasmanında
THY Euroleague Play-off serisi 5. ve son maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Monaco ile karşılaşacak. Parkeden galip ayrılan takım Final-Four'da Ergin Atamanın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos ile eşleşecek
- 1
Turkish Airlines EuroLeague’de Play-off heyecanı, bu akşam (8 Mayıs Çarşamba) oynanacak iki maçla birlikte son buluyor. Serideki beşinci ve son maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, saat 20.00’de AS Monaco ile deplasmanda karşılaşacak
- 2
Serinin ilk maçını temsilcimiz Fenerbahçe Beko, uzatmada 91-95’lik skorla kazanmayı başardı. Bu sonuçla seride 1-0 öne geçen Fenerbahçe, saha avantajını da eline geçirdi.
- 3
İkinci maçta ise AS Monaco, son çeyrekte dokuz sayıdan geri dönerek sahadan 93-88 galip ayrıldı. Böylelikle Monaco, seride durumu 1-1’e getirmiş oldu.
-
- 4
Üçüncü maçta ise temsilcimiz Fenerbahçe Beko, rakibini iç sahada 89-78 ile geçerek seride durumu 2-1’e getirdi.
- 5
Dördüncü maçta ise AS Monaco, maçı deplasmanda 62-65’lik skorla kazanarak hem seriyi son maça taşıdı, hem de saha avantajını geri aldı.
- 6
Fenerbahçe Beko’da serinin ilk dört maçını kaçıran Johnathan Motley’nin bu sefer maç kadrosunda olması bekleniyor. AS Monaco cephesinde ise ikinci maçta sakatlanan John Brown’un durumu belirsizliğini koruyor.
-
- 7
Ayrıca maçı kazanan taraf, Berlin’de düzenlenecek olan Final Four’da Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos ile kozlarını paylaşacak.