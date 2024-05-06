Monaco - Fenerbahçe Beko maçı için nefesler tutuldu. Play-off serisinin beşinci maçında temsilcimiz Fransa’da oynanacak maçta Monaco'nun konuğu olacak. Final Four için parkeye çıkacak olan Fenerbahçe Beko'da hedef Monaco'yu geçip EuroLeague’de yoluna emin adımlarla devam etmek. Peki, "Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Monaco Fenerbahçe Beko maçının oynanacağı tarih...