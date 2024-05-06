Fenerbahçe Beko'da hedef Final Four! Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta?
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague play-off çeyrek final 4. maçında Monaco'ya 65-62 mağlup olarak seride durumu 2-2'ye getirdi. Seride 5. son maçına çıkacak olan sarı lacivertlilerde hedef Final Four biletini almak. Fenerbahçe Beko Final Four yolunda serinin 5. son maçını kazanması durumunda Dörtlü Final'e adını yazdıracak. İşte Monaco - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman sorusunun yanıtı...
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Monaco - Fenerbahçe Beko maçı için nefesler tutuldu. Play-off serisinin beşinci maçında temsilcimiz Fransa’da oynanacak maçta Monaco'nun konuğu olacak. Final Four için parkeye çıkacak olan Fenerbahçe Beko'da hedef Monaco'yu geçip EuroLeague’de yoluna emin adımlarla devam etmek. Peki, "Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Monaco Fenerbahçe Beko maçının oynanacağı tarih...
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MONACO - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?
EuroLeague’de Final Four için mücadele eden Fenerbahçe Beko, serinin 5. maçında Monaco karşılaşıyor.
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Monaco - Fenerbahçe Beko arasında oynanacak 5. maç 8 Mayıs Çarşamba saat 20.00'de oynanacak.
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MONACO - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Monaco - Fenerbahçe Beko maçı S Sport ekranlarında yayınlanacak.
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