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        Haberler Spor Basketbol Diğer Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet: 99-68 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet: 99-68 (MAÇ SONUCU)

        Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet'i 99-68 mağlup ederek ING Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırdı. Sarı-lacivertliler, pazar günü Konya'da oynanacak dev finalde Anadolu Efes'le kupa mücadelesi verecek.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 16.02.2024 - 23:26 Güncelleme: 16.02.2024 - 23:26
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        Kupada finalin adı: A.Efes-F.Bahçe!
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        ING Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'de iki ezeli rakip karşı karşıya geldi. Konya'daki yarı finalin ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet'i 31 sayı farkla 99-68 mağlup ederek final biletini aldı.

        DEV FİNAL: A.EFES-F.BAHÇE BEKO

        Sarı-lacivertliler, bu sonuçla finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun karşı karşıya geleceği dev final, 18 Şubat Pazar günü saat 15.30'da oynanacak.

        Salon: Karatay Spor ve Kongre Merkezi

        Hakemler: Kaan Büyükçil, Ali Şakacı, Hüseyin Çelik

        Fenerbahçe Beko: Sertaç Şanlı 13, Melih Mahmutoğlu 9, Nigel Hayes 8, Emre Ekşioğlu 6, Nick Calathes 1, Johnathan Moltey 23, Şehmus Hazer 2, Scottie Wilbekin 13, Tarık Biberovic 13, Marko Guduric 11

        Başantrenör: Sarunas Jasievicius

        Beşiktaş Emlakjet: Jonah Mathews 10, Derek Needham 5, Matthew Mitchell 7, Kerem Konan 2, Angel Delgado 3, Berk Uğurlu 8, Yiğit Arslan 8, Berkan Durmaz 6, Marko Simonovic 19, Samet Yiğitoğlu

        Başantrenör: Dusan Alimpijevic

        1. Periyot: 32-8

        Devre: 61-28

        3. Periyot: 79-46

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