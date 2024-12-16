Fenerbahçe Beko, Barcelona deplasmanında!
THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 16. hafta maçında 17 Aralık Salı günü (yarın) İspanyol devi Barcelona'ya konuk olacak.
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 16. haftasında 17 Aralık Salı günü (yarın) İspanya'nın Barcelona ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Palau Blaugrana'da oynanacak mücadele, TSİ 22.30'da başlayacak.
Fenerbahçe Beko, geride kalan 15 haftada 10 galibiyet, 5 mağlubiyet aldı. Son maçında Monaco'ya 99-69 yenilen sarı-lacivertliler, 4. sıraya geriledi.
8 galibiyet, 7 mağlubiyeti bulunan Barcelona ise ligde EA7 Emporio Armani Milan yenilgisi sonrası 11. basamağa düştü.