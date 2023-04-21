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Fenerbahçe Beko: 79 - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 72 | MAÇ SONUCU

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 79-72 mağlup etti

Giriş: 21.04.2023 - 21:40 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe Beko: 79 - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 72 | MAÇ SONUCU
AA / HABERTURK.COM

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. hafta açılış maçında Fenerbahçe Beko, evinde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 79-72 yendi.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Kaan Büyükçil, Polat Parlak, Erhan Gürsel

Fenerbahçe Beko: Motley 17, Şehmus Hazer 3, İsmet Akpınar, Melih Mahmutoğlu 20, Hayes-Davis 24, Tarık Biberovic, Pierre 10, Jekiri, Dorsey 5

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Arca Tülüoğlu, Harrison 12, Rogkavopoulos 9, Altan Erol, Rathan 21, Gielo 4, Ayberk Olmaz 6, Hamilton 12, Muhammed Doğan Şenli 8

1. Periyot: 18-18

Devre: 31-38

3. Periyot: 50-58

Beş faulle çıkan: 39.26 Harrison (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)

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