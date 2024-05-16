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        Haberler Spor Basketbol STBL Fenerbahçe Beko: 102 - Aliağa Petkimspor: 72 MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko: 102 - Aliağa Petkimspor: 72 MAÇ SONUCU

        Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Aliağa Petkimspor'u 102-72 yenerek seride 1-0 öne geçti. İki galibiyete ulaşan takımın bir üst tura yükseleceği serinin ikinci maçı, Aliağa Petkimspor'un ev sahipliğinde 18 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'de ENKA Spor Salonu'nda oynanacak.  

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 20:26 Güncelleme: 16.05.2024 - 20:27
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        Salon: Ülker

        Hakemler: Yener Yılmaz, Semih Vural, Kaan Büyükçil

        Fenerbahçe Beko: Sertaç Şanlı 12, Melih Mahmutoğlu 7, Hayes-Davis 16, Mert Emre Ekşioğlu, Calathes 13, Metecan Birsen, Şehmus Hazer 14, Wilbekin 12, Tarık Biberovic 11, Pierre 5, Sestina 12

        Aliağa Petkimspor: Efianayi 11, Zoriks 14, Yunus Emre Sonsırma 4, Simmons 2, Aldridge 5, Emre Tanışan 2, Thomas 7, Mahir Ağva 12, Yavuz Gültekin 13, Murat Kağan Tor 2, Ata Can Atsüren, Anıl Osman Cevahir

        1. Periyot: 28-14

        Devre: 54-37

        3. Periyot: 79-52

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