Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko, 1-0 geriye düştü! Olympiakos: 79 - Fenerbahçe Beko: 68 | MAÇ SONUCU

Olympiakos: 79 - Fenerbahçe Beko: 68 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos ekibine 79-68 yenildi.

Giriş: 26.04.2023 - 23:58 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe Beko, 1-0 geriye düştü! Olympiakos: 79 - Fenerbahçe Beko: 68 | MAÇ SONUCU
AA

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Walkup'ı durdurmakta zorlanan ve 14-7 geriye düşen sarı-lacivertli ekip, Pierre, Calathes ve Jekiri'nin sayılarıyla yeniden oyunda dengeyi sağladığı (16-16) ilk çeyreği 21-19 önde geçti.

İkinci çeyrekte Fenerbahçe Beko'nun iki kez farkı açma girişimine Vezenkov ve Larentzakis'in basketleriyle karşılık veren ev sahibi ekip, Papanikolaou'nun üç sayılık atışıyla soyunma odasına 37-35 üstünlükle gitti.

Vezenkov ve Canaan'ı durdurmakta zorlanan Fenerbahçe Beko karşısında 28. dakikada skoru 60-49'a getiren Olympiakos, kalan bölümde oyunun hakimiyetini tamamen ele geçirerek salondan 79-68 galip ayrıldı ve seride 1-0 öne geçti.

Toplam 3 galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmede ikinci maç 28 Nisan Cuma günü yine Olympiakos'un ev sahipliğinde oynanacak.

Salon: Barış ve Dostluk

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Mehdi Difallah (Fransa), Tomislav Hordov (Hırvatistan)

Olympiakos: Walkup 7, Canaan 18, Fall 9, Vezenkov 19, Papanikolaou 3, Larentzakis 3, Sloukas 5, Peters, Black 4, Mckissic 11

Fenerbahçe Beko: Calathes 7, Hayes-Davis 11, Pierre 13, Jekiri 4, Dorsey, Motley 15, Şehmus Hazer, Guduric 12, Metecan Birsen, Edwards 6, Melih Mahmutoğlu, Antetokounmpo

1. periyot: 19-21

Devre: 37-35

3. periyot: 63-51

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Diyanet İşleri Başkanlığı 4538 personel alımı yapıyor!
Diyanet İşleri Başkanlığı 4538 personel alımı yapıyor!
Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri
İletişim Başkanlığı'ndan açıklama
İletişim Başkanlığı'ndan açıklama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.