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Fenerbahçe - Başakşehir maçı yazar yorumları - Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe - Başakşehir yazar yorumları

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir'i 1-0 yenerek liderlik koltuğuna oturdu. Spor yazarları, mücadeleyi değerlendirdi

Giriş: 23.10.2022 - 10:24 | Güncelleme: ABONE OL

  • "Futbol boks değil. Kazanmak için gol atmalısınız. Bu noktada da Jesus devreye girdi zaten. 75’te oyuna gol şansı olan üç futbolcu birden sürdü; Pedro, Rossi ve Emre’yi. Jesus sadece bir teknik direktör değil. Ecnebilerin deyimiyle bir ‘trendsetter’. Trend belirleyici yani... Türkiye’ye geldiğinden beri trend belirliyor, ezber bozuyor. “Sadece küçük takımlar haftada bir maç yaparlar” dedi önce. Ardından üçlü-dörtlü savunma tartışmasını gülünç hale getirdi. Çünkü hiçbir şey fark etmiyordu onun takımında. Bu arada ‘ideal 11’ kavramını çöpe atıp bir ‘ideal 25’ yarattı Kadıköy’de. Ve dün o ideal 25’ten dördünü oyuna sokup çevirdi maçı." (Uğur Meleke - Hürriyet)

  • "Hakem Zorbay Küçük oynatmak istedi, az hata yaptı. Ama en büyük hatası oyunun içine çok fazla girmesi. Futbolcuların görüş alanlarını kapatıyor. Penaltı istenilen pozisyonda, top Ömer Ali'nin eline mi çarpıyor? Yoksa Ömer Ali topa doğru kolunu mu açıyor? Bana ilk görüntüde biraz kolunu açıyor gibi geldi. Bu ne demektir? Top geçmesin." (Erman Toroğlu - Sabah)

  • "Önce şunu söyleyelim, Fenerbahçe çok fazla pozisyon üretemese de inanılmaz dominant oynayan, rakibe basan, sürekli defansı ileri çıkartıp rakibi ofsayta düşüren bir oyun tarzına sahip. Oyunun kontrolünü hiçbir zaman rakibe vermiyorlar. Hakem Zorbay Küçük, oyun genelinde fena değildi. Ama ilk yarıda Ömer Ali, bilerek isteyerek top yanından geçerken koluyla dokundu. Penaltı olmalıydı. Ne hakem gördü, ne de VAR davet etti. Ama Zorbay'ın en önemli dezavantajı sahadaki duruşu ve vücut diliyle ürkek ve sahanın hakimi olmadığını hissettirmesi." (Ahmet Çakar - Sabah)

  • "Ligin zirve mücadelesinin, tam bir bilek güreşine döndüğü, tadından yenmeyecek bir maç izledik. Pozisyon sayısının az olduğuna bakmayın, zaten iki takımın kurgusu da tedbirleri aşmak üzerineydi. Bir anda kurgusunda dengesizlikler doğdu Başakşehir'in. Boş alanlar oldu ve Rossi'nin mükemmel şutu geldi. Kazanmak kadar, önemli bir gövde gösterisiydi bu. Rakibi iki-üç şutta bırakıp, taktik disiplinden uzaklaşmadan, sabırla aradılar golü. Kadıköy'ü yeniden "cehennem" yapan bir atmosfer yarattılar taraftarlarıyla." (Gürcan Bilgiç - Sabah)

  • "Bu tempoda maç kısır bir döngüye girmiş gidiyordu. Ben de düşünüyordum 'Niye Jorge Jesus 60'larda yaptığı değişiklikleri açıkça gerektiği halde yapmıyor' diye. Nihayet 3 doğru hamleyi biraz geç de olsa yaptı. Sonrasında maçın rengi tamamen değişti. Müthiş bir Fenerbahçe baskısı ve tehlikeleri başladı. Geliyorum diyen gol de Rossi'nin güzel vuruşuyla geldi." (Ömer Üründül - Sabah)

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