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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Avusturya'da 3 hazırlık maçı oynayacak - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Avusturya'da 3 hazırlık maçı oynayacak

        Fenerbahçe'nin Avusturya kampında yapacağı hazırlık maçlarının programı duyuruldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2024 - 13:09 Güncelleme: 14.06.2024 - 13:09
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        Fenerbahçe 3 hazırlık maçı oynayacak
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        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı lacivertli ekip, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde 22 Haziran Cumartesi günü Can Bartu Tesisleri'nde toplanacak.

        Yurt dışı kamp çalışmaları için 2 Temmuz Salı günü Avusturya'ya gidecek Fenerbahçe, hazırlıklarını 13 Temmuz Cumartesi gününe kadar burada sürdürecek.

        Sarı-lacivertli ekibin, Avusturya'da oynayacağı 3 hazırlık maçının programı şu şekilde:

        6 Temmuz Cumartesi:

        19.00 Fenerbahçe-Admira Wacker (BSFZ Arena)

        10 Temmuz Çarşamba:

        19.00 Fenerbahçe-Hajduk Split (Merkur Arena)

        13 Temmuz Cumartesi:

        18.30 Fenerbahçe-Strasbourg (Merkur Arena)

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