Fenerbahçe - Antalyaspor: 3-2 (MAÇ SONUCU)

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Fenerbahçe, Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de ağırladığı Antalyaspor'u 3-2 mağlup ederek 4'te 4 yaptı.

Gol düellosu şeklinde geçen mücadelede Fenerbahçe'ye üç puanı getiren golleri 45+2'de Edin Dzeko, 56'da İrfan Can Kahveci ve 80'de Szymanski kaydetti.

Konuk Antalyaspor'un golleri ise 31 ve 64'te Adam Buksa'dan geldi.

Bu sezon resmi maçlarda 10'da 10 yapan Fenerbahçe, ligde puanını 12'ye çıkarırken, henüz galibiyetle tanışamayan Antalyaspor ise 3 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR 5. dakikada sol kanattan Güray Vural'ın ortaladığı topa, sağ çaprazdan Erdoğan Yeşilyurt vurdu. Bu topu kale önünde topuğuyla kaleye yönlendiren Van De Streek'in vuruşunda kaleciyi geçen meşin yuvarlağı çizgiden son anda Serdar Aziz uzaklaştırdı. 10. dakikada ev sahibi ekibin kazandığı korneri sağ kenardan Szymanski kullandı. Topa iyi yükselen Dzeko'nun vuruşunda top üstten auta gitti. 31. dakikada konuk ekibi öne geçiren gol geldi. Orta sahada Szymanski ile girdiği ikili mücadeleden galip gelen Saric, topu Van De Streek'e aktardı. Bu oyuncunun derin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Buksa'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

34. dakikada sağ çizgiden ceza sahasına giren Osayi-Samuel'in penaltı noktasına doğru gönderdiği topa Szymanski, kontrol edip vurdu. Meşin yuvarlak savunma oyuncularına çarparak oyun alanına döndü. 35. dakikada Szymanski bu kez sağ çaprazdan şutunu çekti. Dzeko'nun ayağına da çarpan topu kaleci kontrol etti. 38. dakikada konuk ekip ikinci golüne çok yaklaştı. Sağ kenardan Bünyamin Balcı'nın ortaladığı topa iyi yükselen Van De Streek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta yöneldi.

45. dakikada sol çizgiden kullanılan serbest atışta Tadic'in ceza sahasına yönlendirdiği topu Becao kafayla vurarak arka direğe gönderdi. Tadic'in çizgiden tekrar kale önüne gönderdiği topu savunma uzaklaştırdı. 45+1. dakikada Fenerbahçe'ye beraberliği getiren golü Dzeko kaydetti. Ferdi Kadıoğlu'nun sol kenardan ortaladığı topa Serdar Aziz kafayla dokunarak arka direğe gönderdi. Dzeko'nun uçarak kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Hakemin ofsayt gerekçesiyle vermediği gol, VAR incelemesinin ardından geçerlilik kazandı: 1-1. İkinci yarıda Fenerbahçe'yi öne geçiren gol 56. dakikada geldi. Üst üste gelişen ataklar sonucu sol çizgide topla buluşan Dzeko'nun arka direğe doğru ortaladığı topa İrfan Can Kahveci iyi yükselerek kafayı vurdu. Kalecinin müdahalesine rağmen top çizgiyi geçerek ağlara gitti: 2-1.

59. dakikada ikinci yarıda oyuna giren Jhezkel'in sol çaprazdan şutunda, topu kaleci Livakovic uzaklaştırdı. 63. dakikada Dzeko'nun sağ kenara gönderdiği topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası arka direğe gönderdiği topa Szymanski vurmaya çalıştı. Top terse dönerek tehlike alanından uzaklaştı. 64. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı topla ceza alanı sol çaprazında buluşan Buksa'nın yakın köşeye sert vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2.

70. dakikada Dzeko'nun sol çapraz arka direğe gönderdiği topa Tadic dokunarak içeri gönderdi. Bu topa yükselen İrfan Can Kahveci'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 73. dakikada orta sahada kazanılan topu iyi kullanarak ileri gönderen Dzeko'nun pasında topla buluşup kaleciyle karşı karşıya kalan Szymanski'nin aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci zorlukla çelerek kornere gönderdi. 79. dakikada Fenerbahçe tekrar öne geçtiği golü Szymanski'nin ayağından buldu. Dzeko'nun ceza sahası içinde vurduğu topu kaleci çelerek kornere gönderdi. Sağ kenardan kullanılan kornerde topla sağ çaprazda buluşan Szymanski'nin soluna alarak çektiği şutta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2. 90+2. dakikada kale vuruşu kullanan kaleci Livakovic'in gönderdiği topla ceza sahası önünde Dzeko buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci kornere yolladı.

Stat: Ülker Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Zajc (Dk. 70 Crespo), Fred, Szymanski (Dk. 89 Djiku), Cengiz Ünder (Dk. 5 İrfan Can Kahveci), Tadic (Dk. 89 Kent), Dzeko Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı (Dk. 85 Assombalonga), Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Erdal Rakıp (Dk. 71 Safuri), Van De Streek, Saric, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 58 Jhezkel), Larsson, Buksa Goller: Dk. 31 ve Dk. 64 Buksa (Bitexen Antalyaspor), Dk. 45+1 Dzeko, Dk. 56 İrfan Can Kahveci, Dk. 79 Szymanski (Fenerbahçe) Sarı kartlar: Dk. 28 Becao, Dk. 72 Osayi-Samuel, Dk. 85 Crespo (Fenerbahçe), Dk. 29 Ömer Toprak, Dk. 45 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 56 Buksa, Dk. 89 Jhezkel (Bitexen Antalyaspor) REKLAM