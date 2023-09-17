Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe - Antalyaspor: 3-2 (MAÇ SONUCU) - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe - Antalyaspor: 3-2 (MAÇ SONUCU)

        Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında ağırladığı Antalyaspor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı. Gol düellosu şeklinde geçen maçta sarı-lacivertlilere üç puanı getiren golleri Dzeko, İrfan Can ve Szymanski kaydetti. Bu sezon resmi maçlarda 10'da 10 yapan Fenerbahçe, ligde de 4. galibiyetini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 16:05 Güncelleme: 17.09.2023 - 19:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe'den 10'da 10!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe, Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de ağırladığı Antalyaspor'u 3-2 mağlup ederek 4'te 4 yaptı.

        Gol düellosu şeklinde geçen mücadelede Fenerbahçe'ye üç puanı getiren golleri 45+2'de Edin Dzeko, 56'da İrfan Can Kahveci ve 80'de Szymanski kaydetti.

        Konuk Antalyaspor'un golleri ise 31 ve 64'te Adam Buksa'dan geldi.

        Bu sezon resmi maçlarda 10'da 10 yapan Fenerbahçe, ligde puanını 12'ye çıkarırken, henüz galibiyetle tanışamayan Antalyaspor ise 3 puanda kaldı.

        MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

        MAÇTAN DAKİKALAR

        5. dakikada sol kanattan Güray Vural'ın ortaladığı topa, sağ çaprazdan Erdoğan Yeşilyurt vurdu. Bu topu kale önünde topuğuyla kaleye yönlendiren Van De Streek'in vuruşunda kaleciyi geçen meşin yuvarlağı çizgiden son anda Serdar Aziz uzaklaştırdı.

        10. dakikada ev sahibi ekibin kazandığı korneri sağ kenardan Szymanski kullandı. Topa iyi yükselen Dzeko'nun vuruşunda top üstten auta gitti.

        31. dakikada konuk ekibi öne geçiren gol geldi. Orta sahada Szymanski ile girdiği ikili mücadeleden galip gelen Saric, topu Van De Streek'e aktardı. Bu oyuncunun derin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Buksa'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

        34. dakikada sağ çizgiden ceza sahasına giren Osayi-Samuel'in penaltı noktasına doğru gönderdiği topa Szymanski, kontrol edip vurdu. Meşin yuvarlak savunma oyuncularına çarparak oyun alanına döndü.

        35. dakikada Szymanski bu kez sağ çaprazdan şutunu çekti. Dzeko'nun ayağına da çarpan topu kaleci kontrol etti.

        38. dakikada konuk ekip ikinci golüne çok yaklaştı. Sağ kenardan Bünyamin Balcı'nın ortaladığı topa iyi yükselen Van De Streek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta yöneldi.

        45. dakikada sol çizgiden kullanılan serbest atışta Tadic'in ceza sahasına yönlendirdiği topu Becao kafayla vurarak arka direğe gönderdi. Tadic'in çizgiden tekrar kale önüne gönderdiği topu savunma uzaklaştırdı.

        45+1. dakikada Fenerbahçe'ye beraberliği getiren golü Dzeko kaydetti. Ferdi Kadıoğlu'nun sol kenardan ortaladığı topa Serdar Aziz kafayla dokunarak arka direğe gönderdi. Dzeko'nun uçarak kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Hakemin ofsayt gerekçesiyle vermediği gol, VAR incelemesinin ardından geçerlilik kazandı: 1-1.

        İkinci yarıda Fenerbahçe'yi öne geçiren gol 56. dakikada geldi. Üst üste gelişen ataklar sonucu sol çizgide topla buluşan Dzeko'nun arka direğe doğru ortaladığı topa İrfan Can Kahveci iyi yükselerek kafayı vurdu. Kalecinin müdahalesine rağmen top çizgiyi geçerek ağlara gitti: 2-1.

        59. dakikada ikinci yarıda oyuna giren Jhezkel'in sol çaprazdan şutunda, topu kaleci Livakovic uzaklaştırdı.

        63. dakikada Dzeko'nun sağ kenara gönderdiği topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası arka direğe gönderdiği topa Szymanski vurmaya çalıştı. Top terse dönerek tehlike alanından uzaklaştı.

        64. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı topla ceza alanı sol çaprazında buluşan Buksa'nın yakın köşeye sert vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2.

        70. dakikada Dzeko'nun sol çapraz arka direğe gönderdiği topa Tadic dokunarak içeri gönderdi. Bu topa yükselen İrfan Can Kahveci'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

        73. dakikada orta sahada kazanılan topu iyi kullanarak ileri gönderen Dzeko'nun pasında topla buluşup kaleciyle karşı karşıya kalan Szymanski'nin aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci zorlukla çelerek kornere gönderdi.

        79. dakikada Fenerbahçe tekrar öne geçtiği golü Szymanski'nin ayağından buldu. Dzeko'nun ceza sahası içinde vurduğu topu kaleci çelerek kornere gönderdi. Sağ kenardan kullanılan kornerde topla sağ çaprazda buluşan Szymanski'nin soluna alarak çektiği şutta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2.

        90+2. dakikada kale vuruşu kullanan kaleci Livakovic'in gönderdiği topla ceza sahası önünde Dzeko buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci kornere yolladı.

        Stat: Ülker

        Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

        Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Zajc (Dk. 70 Crespo), Fred, Szymanski (Dk. 89 Djiku), Cengiz Ünder (Dk. 5 İrfan Can Kahveci), Tadic (Dk. 89 Kent), Dzeko

        Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı (Dk. 85 Assombalonga), Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Erdal Rakıp (Dk. 71 Safuri), Van De Streek, Saric, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 58 Jhezkel), Larsson, Buksa

        Goller: Dk. 31 ve Dk. 64 Buksa (Bitexen Antalyaspor), Dk. 45+1 Dzeko, Dk. 56 İrfan Can Kahveci, Dk. 79 Szymanski (Fenerbahçe)

        Sarı kartlar: Dk. 28 Becao, Dk. 72 Osayi-Samuel, Dk. 85 Crespo (Fenerbahçe), Dk. 29 Ömer Toprak, Dk. 45 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 56 Buksa, Dk. 89 Jhezkel (Bitexen Antalyaspor)

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        'Kara Mamba' kaçarken yakalandı
        'Kara Mamba' kaçarken yakalandı
        Alanya'da orman yangını
        Alanya'da orman yangını
        İlk 11'ler belli oldu
        İlk 11'ler belli oldu
        Bir evde başladı 10 eve sıçradı
        Bir evde başladı 10 eve sıçradı
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        Zeynep Oya Kaya hayatını kaybetti
        Zeynep Oya Kaya hayatını kaybetti
        Kuntz yerine kim gelecek?
        Kuntz yerine kim gelecek?
        "Malumun ilamı oldu"
        "Malumun ilamı oldu"
        Afetin boyutu havadan görüntülendi!
        Afetin boyutu havadan görüntülendi!
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        Beşiktaş'ta tüzük tadil kongresi tamamlandı
        Beşiktaş'ta tüzük tadil kongresi tamamlandı
        7 aylık Bayram maganda kurbanı oldu!
        7 aylık Bayram maganda kurbanı oldu!
        Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
        Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
        Korkunç kazada hakim ve eşi can verdi
        Korkunç kazada hakim ve eşi can verdi
        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        O artık öğretmen
        O artık öğretmen
        Sitelerde ikinci araca ücret alınabilir mi?
        Sitelerde ikinci araca ücret alınabilir mi?
        Habertürk Anasayfa