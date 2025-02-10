Fenerbahçe- Anderlecht maçına sayılı günler kaldı. Lig'de alınan Alanyaspor galibiyetinin ardından gözler Avruıpa'ya çevrildi. UEFA Avrupa Ligi'ne 24. sıradan katılan temsilcimiz Fenerbahçe, 10. olarak play offa yükselen Anderlecht ile kıyasıya mücadele edecek. Maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmaya dair araştırmalar hız kazandı. Peki, Fenerbahçe- Anderlecht maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte detaylar...