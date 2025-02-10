Fenerbahçe- Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Anderlecht ile karşı karşıya gelecek. İki maç üzerinden oynanacak play off turunda avantajlı skoru elde eden takım son 16'ya yükselecek. Peki Fenerbahçe - Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşe, Fenerbahçe Avrupa Ligi play-off ilk maç tarihi hakkında bilgiler…
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Fenerbahçe- Anderlecht maçına sayılı günler kaldı. Lig'de alınan Alanyaspor galibiyetinin ardından gözler Avruıpa'ya çevrildi. UEFA Avrupa Ligi'ne 24. sıradan katılan temsilcimiz Fenerbahçe, 10. olarak play offa yükselen Anderlecht ile kıyasıya mücadele edecek. Maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmaya dair araştırmalar hız kazandı. Peki, Fenerbahçe- Anderlecht maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte detaylar...
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FENERBAHÇE - ANDERLECHT MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe - Anderlecht mücadelesinde ilk maç 13 Şubat Perşembe günü 20.45'te oynanacak.
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FENERBAHÇE- ANDERLECHT MAÇI HANGİ KANALDA?
Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.
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RÖVANŞ NE ZAMAN?
Belçika'da oynanacak rövanş mücadelesi ise 20 Şubat Perşembe günü 23.00'te oynanacak.
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PLAY OFF TURU EŞLEŞMELERİ
AZ Alkmaar - Galatasaray
Porto – Roma
Midtjylland - Real Sociedad
Ajax - Union SG
FCSB - PAOK
Fenerbahçe - Anderlecht
Twente - Bodø/Glimt
Viktoria Plzeň - Ferencváros
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