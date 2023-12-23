Fenerbahçe Alagöz Holding-ÇBK Mersin: 76-54
Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında ağırladığı ÇBK Mersin'i 76-54 yenerek 15'te 15 yaptı..
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, konuk ettiği ÇBK Mersin'i 76-54 yendi.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Zafer Yılmaz, Önder Yılmaz, Mustafa Çeltiker
Fenerbahçe Alagöz Holding: Sevgi Uzun 11, Howard 21, Alperi Onar 13, Meesseman 8, McBride 16, Duygu Özen, Selin Gül, İdil Saçalır, Tilbe Şenyürek 5, Laksa 2
ÇBK Mersin: Asena Yalçın 3, Williams 13, Kiss, Mabrey 25, Derin Yaya 4, Melis Gülcan 5, Cornelius, Sinem Ataş, Holingsvorth 4
1. Periyot: 18-15
Devre: 36-26
3. Periyot: 55-41