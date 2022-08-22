Ligdeki ilk maçında Hangikredi Ümraniyespor ile sahasında 3-3 berabere kalan sarı-lacivertliler, 2. haftada ise deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup etmişti.

Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Süper Lig'de 37. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında ligde daha önce oynanan 36 karşılaşmada Fenerbahçe'nin 21, Adana Demirspor'un 5 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 10 maçta ise eşitliği bozamadı.