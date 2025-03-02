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        Fenerbahçe: 3 - Antalyaspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin gollerini; 9. dakikada Mert Müldür, 26. dakikada Dusan Tadic, 30. dakika En-Nesyri attı. Fenerbahçe, Galatasaray'ın berabere kaldığı haftada puan farkını 4'e indirdi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02.03.2025 - 19:26 Güncelleme: 02.03.2025 - 23:04
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        Fenerbahçe sahasında rahat kazandı!
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        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı bol gollü geçti. Fenerbahçe'de Mert Müldür, 9. dakikada gol perdesini açtı. 26. dakikada Dusan Tadic farkı 2'ye çıkaran golü attı. 30. dakikada ise En-Nesyri, Fenerbahçe'yi rahatlatan golü attı. Sarı-lacivertliler, soyunma odasına 3-0 üstün girdi.

        İkinci yarıda ise gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe maçı 3-0 kazandı.

        Bu sonucun ardından Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 2 puan yitirdiği haftada farkı 4'e indirdi. Konuk ekip ise 30 puanda kaldı.

        Fenerbahçe, ligin bir sonraki haftasını BAY geçecek. Antalyaspor ise sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.Fenerbahçe, ligin bir sonraki haftasını BAY geçecek. Antalyaspor ise sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

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        EN-NESYRI'DEN TARİHİ GOL

        Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri, son haftalardaki yüksek form grafiğini Antalyaspor maçında da sürdürdü.

        Faslı futbolcu, Antalyaspor karşısında 30. dakikada fileleri havalandırdı.

        Youssef En-Nesyri, Süper Lig'de son 10 maçta 13. kez ağları havalandırdı.

        En-Nesyri, Antalyaspor maçındaki golüyle birlikte ligde 16, toplamda ise 26 gole ulaştı.

        ALEX'TEN SONRA EN-NESYRI

        Youssef En-Nesyri, ayrıca Süper Lig'de Alex de Souza'dan (2006) bu yana üst üste altı iç saha maçında gol atan ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu.

        MOURINHO'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Onvo Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Gaziantep FK maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 5 değişikliğe gitti.

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        Deneyimli teknik adam Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada, kupada Gaziantep FK mücadelesinde ilk 11'de görev verdiği Yusuf Akçiçek, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Anderson Talisca'yı yedek soyundururken, yabancı kontenjanı nedeniyle Bright Osayi-Samuel'i kadroya dahil etmedi.

        Portekizli çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Çağlar Söyüncü, Sebastian Szymanski, Filip Kostic, Dusan Tadic ve Edin Dzeko'yu ilk 11'de sahaya sürdü.

        Antalyaspor karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'ı oynatan Mourinho, savunma üçlüsünü Mert Müldür, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü'den oluşturdu. Kanatlarda Oğuz Aydın ile Filip Kostic tercih edilirken, orta alanda Fred Rodrigues ve Sebastian Szymanski yer aldı. Serbest oyuncu görevini Dusan Tadic üstlenirken, gol yollarında Edin Dzeko ile Youssef En-Nesyri forma giydi.

        Sarı-lacivertli ekipte Dominik Livakovic, Burak Kapacak, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Sofyan Amrabat, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Anderson Talisca, Allan Saint-Maximin ve Cenk Tosun ise kulübede forma bekledi.

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        MOURINHO TRİBÜNDE, FOTI TAKIMIN BAŞINDA

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Antalyaspor karşısında takımının başında yer alamadı.

        Galatasaray derbisinin ardından 2 maç ceza alan Portekizli teknik adam, cezasının ilkini kupadaki Gaziantep FK maçında çekmişti.

        Antalyaspor karşısında cezasını tamamlayacak Mourinho'nun yerine takımın başında teknik sorumlu Salvatore Foti yer aldı.

        FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK VARDI

        Fenerbahçe, Onvo Antalyaspor karşısında 4 oyuncusundan faydalanamadı.

        Sarı-lacivertlilerde sakatlık sebebiyle Diego Carlos, İsmail Yüksek ve Levent Mercan zorlu karşılaşmada forma giyemezken, Bright Osayi-Samuel yabancı kontenjanına takıldı.

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        MAÇTAN DAKİKALAR

        9. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Szymanski'nin soldan kullandığı kornerde Mert Müldür'ün altıpasın içinden yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direk dibinden filelerle buluştu: 1-0

        26. dakikada sarı-lacivertli takım farkı 2'ye çıkardı. Samudio'dan topu kaptıktan sonra sol çaprazdan ceza sahasına giren Dzeko, son çizgiden arka direğe ortaladı. Çağlar Söyüncü'nün içeri çevirdiği meşin yuvarlak, penaltı noktası yakınında Tadic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta, savunmaya da çarpan top ağlara gitti: 2-0

        30. dakikada Fenerbahçe üçüncü golü buldu. Dzeko'nun soldan ortasında Veysel Sarı'nın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak, ceza sahası içi sol çaprazda Kostic'in önüne düştü. Bu oyuncunun bekletmeden çıkardığı şutta top kaleci Piric'ten döndü. En-Nesyri, meşin yuvarlağı altıpasın içinde tamamlayarak filelere gönderdi: 3-0

        Fenerbahçe, ilk yarıyı 3-0 önde bitirdi.

        56. dakikada Szymanski'nin sağdan kullandığı kornerde Mert Müldür'ün ön direkte yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Piric gole izin vermedi.

        69. dakikada kendi yarı sahasında aldığı topu uzun bir süre taşıyarak rakip ceza sahasına giren Talisca'nın yerden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Piric'ten döndü.

        Fenerbahçe, karşılaşmayı ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazandı.

        Stat: Ülker

        Hakemler: Mehmet Türkmen, Candaş Elbil, Bilal Gölen

        Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür (Dk. 86 Djiku), Skriniar, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Fred, Szymanski (Dk. 80 Amrabat), Kostic, Tadic (Dk. 86 İrfan Can Kahveci), Dzeko (Dk. 80 Cenk Tosun), En-Nesyri (Dk. 69 Talisca)

        Onvo Antalyaspor: Piric, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Thalisson, Güray Vural (Dk. 72 Abdurrahim Dursun), Erdal Rakip (Dk. 64 Petrusenko), Soner Dikmen, Van de Streek (Dk. 87 Djenepo), Safuri (Dk. 87 Gaich), Larsson, Samudio (Dk. 72 Townsend)

        Goller: Dk. 9 Mert Müldür, Dk. 26 Tadic, Dk. 30 En-Nesyri (Fenerbahçe)

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