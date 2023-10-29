Felç risklerinin çoğu bu 6 adımı takip ederek önlenebilir
ABD'de her 40 saniyede bir kişi felç geçiriyor ve bunların yaklaşık 4'te 3'ü 65 yaş üzeri kişilerde görülüyor. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'ne göre tüm felçlerin yüzde 80'i önlenebilir. Seçtiğiniz yaşam tarzı felçten korunmanıza etkili olabilir. İşte felç riskini azaltmaya yardımcı olarak 6 önemli adım
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NYU Langone Health'te görev yapan kardiyolog Doris Chan, “İnsanlar yaşlandıkça arterleri daha az esnek hale gelme eğilimindedir ve arterlerinin tıkanma olasılığı daha yüksektir” diyor. Bu durum beyne giden bir kan damarı bir kan pıhtısı tarafından tıkandığında felç riskini ciddi biçimde artırıyor.
Seçtiğiniz yaşam tarzı felç riskinden korunmanıza etkili olabilir. İşte riski azaltmak için uygulayabilecekleriniz.
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1. BU SORUNLARI TAKİP EDİN
Belirli durumları uzak tutmak ve söz konusu durumları uygun şekilde yönetmek felç olasılığını indirebilir. Kalp sağlığını önceleyen bir beslenme planı felç riskini kontrol etmeye yardımcı olabilir. Ayrıca uzmanlar soydum alımını azaltarak düzenli egzersiz yapmayı da tavsiye ediyor.
Tanisyon rahatsızlığı, kalp çarpıntısı, göğüs basıncı, nefes darlığı ve baş dönmesi gibi sorunlar yaşarsanız hemen doktorunuza bildirin.
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2. YETERLİ FİZİKSEL AKTİVİTE
Egzersiz kilonuzu sağlıklı bir seviyede tutmaya yardımcı olur. Özellikle karın bölgesinde biriken fazla yağ felç riskini tetikleyebilir. Her hafta yürüyüş de dahil olmak üzere en az 150 dakika orta düzeyde aktivite yapmak felç riskini azaltabilir.
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3. BESLENME
Uzmanlar felci önlemenin en iyi yolunun Akdeniz diyeti ve azaltılmış tuz alımı olduğunu söylüyor. Söz konusu diyet tam tahıllar, meyveler, sebzeler ve baklagiller yanı sıra zeytinyağı gibi kalp dostu yağlarla desteklenebilir.
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4. ALKOL VE SİGARA CİDDİ ORANDA RİSKİ ÇOĞALTIYOR
Bu yıl Ocak ayında Neurology dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre yüksek alkol tüketimi felç riskini de oldukça artırıyor. Sigara ise felç riskini iki katına çıkaran etkenlerden birisi.
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5. HAVA KİRLİLİĞİNDEN KAÇININ
Hava kirliliğine uzun süre maruz kalmak felç riskini artırabiliyor. Kirliliğin yüksek olduğu bölgelerde daha az zaman geçirmeye çalışın.
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6. STRESİ KONTROL EDİN
JAMA Network Open'da yayımlanan bir araştırmaya göre yüksek stres artan felç riskiyle ilişkili olduğunu gösterdi. Çalışma stresli bir olayın felç olasılığını yüzde 17 artırdığını, ikinci bir olayın ise bu oranı yüzde 31'e çıkardığını ortaya çıkardı.
Kaynak: The Washington Post