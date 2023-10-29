2. YETERLİ FİZİKSEL AKTİVİTE

Egzersiz kilonuzu sağlıklı bir seviyede tutmaya yardımcı olur. Özellikle karın bölgesinde biriken fazla yağ felç riskini tetikleyebilir. Her hafta yürüyüş de dahil olmak üzere en az 150 dakika orta düzeyde aktivite yapmak felç riskini azaltabilir.