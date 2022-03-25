"POZİTİF MESAJLAR İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Ünlü rapçi, ayrıca, "Bu yoğun günlerimde yanımda olan doktorlara, cerrahlara ve hemşirelere teşekkürler. Bana gönderdiğiniz tüm destek ve pozitif mesajlar için de çok teşekkür ederim... Sizi seviyorum. " mesajını da yayınladı. Takipçileri ise "Geçmiş olsun." mesajları ile Fedez'e destek oldu.