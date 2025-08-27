Habertürk
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Fed üyesi Trump'ı mahkemeye verecek - İş-Yaşam Haberleri

        Fed üyesi Trump'ı mahkemeye verecek

        ABD Merkez Bankası (Fed), Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'un, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini görevden alma girişimine itiraz edeceğini ve görevine devam edebilmek için yargıya başvuracağını belirterek, Bankanın mahkeme kararına uyacağını bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Lisa Cook'u görevden almasının ardından, kısa sürede banka yönetiminde çoğunluğu elde edeceklerini ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2025 - 00:30 Güncelleme: 27.08.2025 - 01:26
        Fed üyesi Trump'ı mahkemeye verecek
        Fed sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Fed Sistemi'nin maksimum istihdam, fiyat istikrarı ve iyi işleyen bir finansal sistemi sağlamak dahil yasal görevlerini yerine getirmek için Kongre tarafından kurulduğu anımsatıldı.

        Açıklamada, "Kongre, Fed Yasası ile yönetim kurulu üyelerinin uzun ve belirli dönemlerle görev yapmasını ve başkanın yalnızca 'haklı neden' ile onları görevden alabilmesini öngörür." ifadesi kullanıldı.

        Trump, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook'u görevden aldı
        Trump, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook'u görevden aldı

        Yönetim kurulu üyelerinin uzun görev süreleri ve görevden alınmaya yönelik korumaların, para politikası kararlarının veriye, ekonomik analize ve Amerikan halkının uzun vadeli çıkarlarına dayalı olmasını sağlayan hayati bir güvence işlevi gördüğü vurgulanan açıklamada, Fed'in yasalarla belirlenen görevlerini yerine getirmeye devam edeceği belirtildi.

        TRUMP'IN GÖREVDEN ALMA GİRİŞİMİNE İTİRAZ EDECEK

        Açıklamada, Lisa Cook'un avukatı aracılığıyla Trump'ın kendisini görevden alma girişimine mahkemede itiraz edeceğini ve Fed Yönetim Kurulunun Senato tarafından onaylı bir üyesi olarak sorumluluklarını yerine getirmeye devam edebilmesini teyit edecek bir yargı kararının arayışında olacağını belirttiği aktarıldı.

        Fed'in Amerikan ailelerine, toplumlarına ve işletmelerine hizmet etme konusunda şeffaflık, hesap verebilirlik ve bağımsızlığa olan bağlılığını yeniden teyit ettiğinin altı çizilen açıklamada, "Her zaman olduğu gibi, Fed herhangi bir mahkeme kararına uyacaktır." ifadesine yer verildi.

        TRUMP: KURAL İHLALİ YAPMIŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR

        Trump, kabine toplantısı sonrasında basın mensuplarının, Cook'un görevine son vermesine ilişkin soruları yanıtladı.

        Cook'un bu girişime karşı dava açacağını açıklamasına dair görüşü sorulan Trump, "Her zaman yasal mücadelelerim oldu. Yıllarca süren, sahtekar insanlarla yasal mücadelelerim oldu. (Cook) bir kural ihlali yapmış gibi görünüyor, ama o bir kural ihlali yapamaz, özellikle de bu kural ihlalini, çünkü düşünürseniz, o mortgage oranlarından sorumlu." diye konuştu.

        Trump, Cook'un pozisyonu için bir isim düşünüp düşünmediğine yönelik soru üzerine de bu görev için iyi adaylar olduğunu belirtti.

        Fed Başkanı Jerome Powell'ı "kötü bir tavsiye" ile göreve aday gösterdiğini söyleyen Trump, "çok geç" lakabını taktığı Powell'ın ABD'ye çok para kaybettirdiğini ve konut piyasasına zarar verdiğini öne sürdü.

        Trump, konut sektörünün iyi durumda olduğunu ancak "Powell'ın yüksek faiz oranları" dolayısıyla sektörün olabileceğinden daha zayıf olduğunu dile getirdi.

        Bu sorunu çok kısa sürede çözeceklerini anlatan Trump, "Neyse ki çok çabuk gidiyor." diyerek Fed Başkanının görev süresinin yakında dolacağına işaret etti.

        Trump, "Çok kısa bir süre içinde çoğunluğu elde edeceğiz, çoğunluğu elde ettiğimizde her şey harika olacak, konut piyasası hareketlenecek ve her şey harika olacak." dedi.

        Çok yüksek faiz ödendiğine değinen Trump, konut sektöründeki tek sorunun bu olduğunu savundu.

        Trump, "Faiz oranlarını biraz düşürmemiz gerekiyor ve bunu yaptığımızda, çok büyük bir fark olacak." değerlendirmesinde bulundu.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

