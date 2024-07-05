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        Haberler Bilgi Ekonomi Fed toplantı tarihleri: 2024 Temmuz Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

        Fed faiz kararı için geri sayım! Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        Fed faiz kararı için geri sayım! Fed faiz kararı için gözler yeni toplantı tarihine çevrildi. ABD Merkez Bankası 2024 temmuz ayı faiz kararı, PPK toplantısı sonrasında açıklanacak. Fed faiz kararı için geri sayım sürüyor. İşte "Fed faiz kararı ne zaman belli olur?" sorusunun yanıtı ile ilgili merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2024 - 00:26 Güncelleme: 05.07.2024 - 00:34
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        • 1

          Fed temmuz ayı faiz kararı bekleniyor. Bu kapsamda, gözler Jerome Powell'ın açıklamalarına çevrildi. ABD Merkez Bankası PPK toplantı takvimine göre bu sene 8 toplantı gerçekleştirilecek. Temmuz ayı Fed faiz kararı beklentileri, kararların açıklanacağı tarih ve konuyla ilgili detayları sizler için haberimizde paylaştık. İşte Fed faiz toplantısı ve kararları hakkında merak edilen soruların cevapları...

        • 2

          TEMMUZ FED FAİZ KARARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

          ABD Merkez Bankası tarafından Temmuz ayı PPK toplantısı 30-31 Temmuz günlerinde düzenlencek. Toplantının ardından faiz kararı ise 31 Temmuz günü saat 21:00 sıralarında açıklanıyor olacak.

        • 3

          Diğer toplantı tarihleri:

          17-18 Eylül 2024

          6-7 Kasım 2024

          17-18 Aralık 2024

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