Kötü koku ihbarıyla ortaya çıktı: Şişli'de 85 kediye kafes hapsi

G.B'YE 613 BİN LİRA ADLİ PARA CEZASI

G.B.’ye 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun "Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak" maddesi gereğince her bir kedi için 7 bin 216 lira olmak üzere toplamda 613 bin 360 lira adli para cezası uygulandı.