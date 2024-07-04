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        Haberler Gündem Güncel Kötü koku ihbarıyla ortaya çıktı: Şişli'de 85 kediye kafes hapsi | Son dakika haberleri

        Kötü koku ihbarıyla ortaya çıktı: Şişli'de 85 kediye kafes hapsi

        İstanbul Şişli'deki bir apartmanın zemin katındaki dükkandan kötü koku gelmesi üzerine yapılan incelemede, taşıma çantası ve kafeslerde farklı ırklarda bakımsız ve sağlıksız 85 kedi bulundu. Kedileri alıkoyan kişiye 613 bin 360 lira para cezası kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 16:21 Güncelleme: 04.07.2024 - 17:05
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        • 1

          Şişli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne 25 Haziran Salı günü İzzetpaşa Mahallesi'ndeki bir adresten kötü kokular geldiği, çok sayıda kedinin bulunduğu ve sağlık durumlarının da kötü olduğu ihbarı yapıldı.

        • 2

          Belediye ekipleri, durumu İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerine bildirdi.

          Havyan Koruma Büro Amirliği ekipleri ile Şişli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Şişli Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Şişli Zabıta Müdürlüğü görevlileri, belirtilen adrese gitti.

        • 3

          ÇEŞİTLİ IRKLARDA 85 KEDİ KÖTÜ DURUMDA BULUNDU

          Ekipler, belirtilen adrese gittiğinde, ihbar edilen dükkan ve dairenin 82 yaşındaki T.K.’ya ait olduğunu, 59 yaşındaki kızı G.B.’nin çok sayıda kediyi dükkanda tutttuğu anlaşıldı.

          Ekipler, içeri girdiklerinde, çeşitli ırklarda 85 kedinin olduğunu ve sağlık durumlarının kötü olduğunu gördü. Belediye veteriner ekipleri, getirilen kafeslere koydukları kedileri, Şişli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne götürdü.

        • 4

          KEDİLERİN BAKIMININ YAPILMADIĞI VE KÖTÜ DAVRANILDIĞI TESPİT EDİLDİ

          Veteriner işleri müdürlüğünde kedilere yapılan muayenede, 85 kedinin bakımlarının ve beslenmelerinin ciddi şekilde ihmal edildiği, hasta olan kedilerin ise tedavilerinin yapılmadığı, kedilere kötü davranıldığı tespit edildi.

        • 5

          G.B'YE 613 BİN LİRA ADLİ PARA CEZASI

          G.B.’ye 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun "Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak" maddesi gereğince her bir kedi için 7 bin 216 lira olmak üzere toplamda 613 bin 360 lira adli para cezası uygulandı.

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