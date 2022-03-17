Fed sonrası dolarda son durum

Fed, dün akşam 3 yılın ardından faiz artırımına gitti. Politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0.25-0.50 aralığında çekti. Fed Başkanı Jerome Powell ise yaptığı açıklamada faiz artırımlarının sürmesinin uygun olduğunu ifade etti.

25 baz puanlık faiz artırımı piyasanın beklentisine paralel olarak yapıldı. Dolar dün karar öncesinde 14.67 liradan işlem görüyordu.

Dolar yeni güne ise 14.63 liradan başladı.

Fed'in ardından bugün gözler saat 14.00'da TCMB'nin açıklayacağı faiz kararında olacak.