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Haberler Para Fed'in faiz kararı bekleniyor: Bugün ne karar çıkacak?

Bugün tüm gözler Fed kararı ve Powell'ın açıklamalarında olacak

Dün kasım ayında ABD'de enflasyonun beklentilerin çok altında kaldığının açıklanmasıyla gözler bugün Fed'in saat 21.00'de açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Enflasyon verisi bugünkü toplantıya yönelik beklentilerde önemli bir değişikliğe yol açmadı. Veri öncesinde de sonrasında da piyasalar 50 baz paunlık artırımı fiyatladı. Ancak enflasyonun beklenenden düşük gelmesi asıl 1 Şubat'ta açıklanacak faiz kararına yönelik beklentileri değiştirdi. Daha önce şubat toplantısında 50 baz puanlık bir faiz artırımı beklenirken, dünkü veri sonrası 25 baz puanlık faiz artırımı, yani Fed'in frene basacağı fiyatlanmaya başladı. Dolayısıyla Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugünkü karar sonrası yapacağı sözlü yönlendirmeler daha önemli hale geldi

Giriş: 14.12.2022 - 08:28 | Güncelleme: ABONE OL
Fed'in faiz kararı bekleniyor: Bugün ne karar çıkacak?
HABERTURK.COM

Piyasaların gözü bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararında olacak. Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) bugün saat 21.00'de yılın son faiz kararını açıklayacak.

FOMC son 4 toplantısında da 75 baz puanlık faiz artırım kararı alırken son 6 toplantıda ise faizi toplamda 375 baz puan artırdı.

Bugün ise piyasalar ağırlıklı olarak Fed'in politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 4.25-4.50 aralığına çekmesini bekliyor.

Dün ABD'de Fed'in faiz kararında belirleyici olan enflasyon verisi açıklandı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 7.1 yükseldi. Piyasa beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 7.4-7.5 seviyesinde gelmesi yönündeydi.

ŞUBATA YÖNELİK BEKLENTİLER DEĞİŞTİ

Düşük gelen enflasyon bugünkü toplantıya ilişkin beklentilerde çok önemli bir değişikliğe yol açmadı. Ancak asıl değişiklik 1 Şubat'ta açıklanacak faiz kararına ilişkin beklentilerde yaşandı.

CME FedWatch Tool'da enflasyon verisi öncesinde şubat toplantısında 50 baz puanlık artırım geleceğine yüzde 51, 25 baz puanlık bir artırım geleceğine ise yüzde 38 ihtimal veriliyordu. Enflasyon verisi sonrası ise 25 baz puanlık artırımın ihtimali yüzde 55.7'ye yükseldi. 50 baz puanlık artırım ihtimali ise yüzde 38.2'ye düştü.

Bu sebeple dün küresel olarak borsalarda bir ralli yaşanırken doların da değeri uluslararası piyasalarda geriledi.

POWELL'IN AÇIKLAMALARI DAHA KRİTİK HALE GELDİ

Fed'in faiz kararı kadar Fed başkanlarının yaptığı açıklamalar da her zaman piyasalar tarafından dikkatle takip edilmiştir. Ancak enflasyonun beklentilerin çok altında kalmasıyla Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları bugün iyice önemli hale geldi. Son veri ışığında piyasa Fed'in şubatta frene basacağını fiyatlasa da Powell'ın olası şahin açıklamaları rüzgarı bir anda tersine çevirebilir veya tam tersine piyasa beklentisini onaylayan güvercin açıklamalar gelebilir.

DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?

Dün Euro/dolar yaklaşık yüzde 1 yükselerek 1.06'nın üzerine tırmanmıştı. Parite bu seviyenin üzerinde tutunurken dolar/TL son dönemdeki yatay seyrini sürdürdü. Dolar son 1 haftadır olduğu gibi güne 18.64'ten başladı.

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