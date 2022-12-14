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Piyasaların gözü bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararında olacak. Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) bugün saat 21.00'de yılın son faiz kararını açıklayacak.

FOMC son 4 toplantısında da 75 baz puanlık faiz artırım kararı alırken son 6 toplantıda ise faizi toplamda 375 baz puan artırdı.

Bugün ise piyasalar ağırlıklı olarak Fed'in politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 4.25-4.50 aralığına çekmesini bekliyor.

Dün ABD'de Fed'in faiz kararında belirleyici olan enflasyon verisi açıklandı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 7.1 yükseldi. Piyasa beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 7.4-7.5 seviyesinde gelmesi yönündeydi.

ŞUBATA YÖNELİK BEKLENTİLER DEĞİŞTİ

Düşük gelen enflasyon bugünkü toplantıya ilişkin beklentilerde çok önemli bir değişikliğe yol açmadı. Ancak asıl değişiklik 1 Şubat'ta açıklanacak faiz kararına ilişkin beklentilerde yaşandı.

CME FedWatch Tool'da enflasyon verisi öncesinde şubat toplantısında 50 baz puanlık artırım geleceğine yüzde 51, 25 baz puanlık bir artırım geleceğine ise yüzde 38 ihtimal veriliyordu. Enflasyon verisi sonrası ise 25 baz puanlık artırımın ihtimali yüzde 55.7'ye yükseldi. 50 baz puanlık artırım ihtimali ise yüzde 38.2'ye düştü.

Bu sebeple dün küresel olarak borsalarda bir ralli yaşanırken doların da değeri uluslararası piyasalarda geriledi.

POWELL'IN AÇIKLAMALARI DAHA KRİTİK HALE GELDİ

Fed'in faiz kararı kadar Fed başkanlarının yaptığı açıklamalar da her zaman piyasalar tarafından dikkatle takip edilmiştir. Ancak enflasyonun beklentilerin çok altında kalmasıyla Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları bugün iyice önemli hale geldi. Son veri ışığında piyasa Fed'in şubatta frene basacağını fiyatlasa da Powell'ın olası şahin açıklamaları rüzgarı bir anda tersine çevirebilir veya tam tersine piyasa beklentisini onaylayan güvercin açıklamalar gelebilir.

DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?

Dün Euro/dolar yaklaşık yüzde 1 yükselerek 1.06'nın üzerine tırmanmıştı. Parite bu seviyenin üzerinde tutunurken dolar/TL son dönemdeki yatay seyrini sürdürdü. Dolar son 1 haftadır olduğu gibi güne 18.64'ten başladı.