Fed'in ardından gözler Merkez'de

Dün akşam Fed'in beklentilere paralel bir şekilde 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesinin ardından yurtiçinde piyasaların gözü Merkez Bankası (TCMB) tarafından saat 14.00'da açıklanacak faiz kararına çevrildi.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) 2021'in son 4 toplantısında toplam 500 baz puanlık faiz indirimine gitmişti. Ocak ve şubat ayı toplantılarında ise beklendiği gibi politika faizini yüzde 14'te sabit bıraktı.

Bugün de beklenti PPK'nın faize dokunmaması yönünde.

AA Finans'ın 18 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankette, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngördü. Aynı şekilde Reuters anketine katılan dokuz kurumun da tamamı faizin sabit bırakılmasını beklediğini bildirdi.

Bloomberg HT’nin 20 kurumun katılımıyla gerçekleştirdiği ankette medyan beklenti politika faizinin değişmeyerek yüzde 14’te bırakılması yönünde oluştu.

Goldman Sachs da yayımladığı son araştırma notunda yetkililerin heterodoks stratejilerini bırakmaya yönelik bir işaret olmadığını belirterek politika faizinin sabit kalmasını beklediklerini açıkladı.