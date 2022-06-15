Amerika’da enflasyon verisinin 8,6 olarak açıklanmasının ardından, ülkenin 40 yıl sonra en yüksek enflasyon değerine ulaştığı görülürken FED faizleri 1994 yılından beri yaptığı en yüksek faiz artırımını yapmış oldu. Bitcoin piyasasına yatırım yapanlar faiz kararı sonrasında Bitcoin ve kripto piyasası bu durumdan nasıl etkilendiği araştırma konusu oldu. Peki FED faiz kararını sonrası, Bitcoin nasıl etkilendi? İşte FED'in faiz kararı sonrası Bitcoin piyasasındaki son durum...
FED FAİZ KARARI SONRASI BİTCOİN NASIL ETKİLENDİ?
En büyük kripto para birimi faiz kararı açıklandıktan sonra 20.500 doların altına düştü. FED’in son toplantıda 75 baz puan artışı yapması Cuma günü gelen yüksek enflasyon verisiyle bağlantılı. Bundan sonraki toplantılarda atacakları adımlarla ilgili detayları 21:30’da Powell duyuracak. Eğer daha fazla sıkılaşmadan bahsedilirse kripto paraların düşüşü devam edebilir.
Bitcoin için 20.000 dolar desteğinin kırılmaması hayati önem arz ediyor. Fiyatın buradan aşağıya sarkmasıyla birlikte panik satışlarının daha derin bir dibi tetiklemesi olası görünüyor. Yatırımcıların ilerleyen dakikalarda çok daha dikkatli olması gerekir.
Bitcoin saat 22:00 itibarıyla 21.505 dolar seviyelerinden işlem görüyor. 24 saatlik bakıldığında yaklaşık olarak % 5 düşüş ile fiyatlanan bitcoin, 400 milyar dolarlık piyasa değerine sahip durumda.
Birçok analist FED’in yaptığı faiz artırımının 20 bin dolarlara düşüş ile zaten fiyatlandığını söylüyor. Açıklamanın Bitcoin üzerinde net bir fiyat hareketine sebep olduğu görülmüyor.
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