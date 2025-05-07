Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in üçüncü faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı.

Geçen yıl aralık ve kasım aylarında 25 baz puanlık faiz indirimine giden FOMC eylül ayında faizi 50 baz puan düşürmüştü. 2025'te ise şu ana kadar tüm toplantılarda faizi sabit bırakmayı tercih etti.

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Böylece Fed ABD Başkanı Donald Trump'ın sık sık tekrarladığı faiz indirim çağrısını cevapsız bırakmış oldu.

Fed tarafından yayımlanan karar metninde net ihracattaki dalgalanmalar verileri etkilemiş olsa da, son göstergelerin ekonomik faaliyette güçlü genişlemenin sürdüğüne işaret ettiği belirtildi.

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"DAHA YÜKSEK ENFLASYON RİSKLERİ ARTTI"

İşsizlik oranının son aylarda düşük bir seviyede istikrar kazandığı belirtilen karar metninde şu ifadeler yer aldı:

"Enflasyon hâlâ bir miktar yüksek seyretmektedir. Komite, uzun vadede azami istihdam ve yüzde 2 oranında enflasyon hedeflemektedir. Ekonomik görünüme ilişkin belirsizlik daha da artmıştır. Komite, çift yönlü görevine yönelik risklere dikkat etmekte olup, daha yüksek işsizlik ve daha yüksek enflasyon risklerinin arttığı kanaatindedir."

Kararın ardından açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell artan belirsizliğe rağmen ekonominin hâlâ oldukça güçlü olduğunu belirtti. POWELL: TARİFELERİN ETKİSİNİ GÖRMEK İÇİN ÇOK ERKEN Yüksek işsizlik ve enflasyon risklerinin arttığını düşündüklerini belirten Powell sözlerine şöyle devam etti: "Mevcut para politikamızın olası ekonomik gelişmelere karşı harekete geçmek için güçlü bir konumda olduğu kanaatindeyiz. Son açıklanan gümrük vergileri beklenenden oldukça yüksekti. Ancak bu politikalar hâlâ karar aşamasında ve ekonomik belirsizlik sürüyor. Şu an politikamızda herhangi bir karar değişikliğine gitmeden önce daha fazla netlik görmek için iyi bir konumdayız. Tarifelerin işgücü ve enflasyona etkilerini görmek için çok erken ancak bir karara varmak için bekleyebilecek bir konumdayız." MÜZAKERELERİN SONUCUNU BEKLİYOR "Mevcut enflasyon iyi bir resim sunuyor. Ancak bilmediğimiz birçok şey var. Beklemek bize zarar vermez. Yönetimin birçok ülkeyle müzakerelerinin nasıl sonuçlanacağını ve ne kadar süreceğini görmek için bekliyoruz. Bunun ne kadar süreceğini söyleyemeyiz.

Açıklanan büyük tarife artışları sürdürülürse, enflasyonda artışa, ekonomik büyümede yavaşlamaya ve işsizlikte artışa yol açması muhtemel. "EKONOMİ GAYET İYİ DURUMDA" "Tarifelerin etkilerini henüz verilerde görmüyoruz. Daha yüksek fiyatların ve tarife şoklarının olası etkilerinin yol açtığı endişeleri görüyoruz. Ancak net bir etki, artan işsizlikle kendini gösteren zayıf bir ekonomik faaliyet ve olası bir enflasyon artışıyla görülebilir. İnsanlar endişeli ve stresli ancak işsizlik artmadı, ücretler iyi durumda. Büyük işten çıkarmalar görmüyoruz. Ekonomi gayet iyi durumda." "TRUMP'IN ÇAĞRILARI BİZİ ETKİLEMİYOR" Basın toplantısının soru-cevap kısmında Trump'ın açıklamalarının sorulması üzerine Powell "Trump’ın Fed’e olan çağrıları bizi hiç etkilemiyor. Hedeflerimize ulaşmak için elimizdeki araçları kullanmaya devam edeceğiz" cevabını verdi. Powell tarifelerin etkisinin yeniden sorulması üzerine ise şu değerlendirmede bulundu: "Mart toplantısından sonra nisan başında açıklanan tarifeler beklentilerin çok daha üstünde geldi. Ancak şimdi yönetim birçok ticaret ortağıyla müzakerelere başlıyor. Bu gelişme, tarifelere yönelik mevcut görünümü iki yönde de değiştirebilir. Bekleyip göreceğiz."

Powell Trump ile iletişime geçip geçmediğinin sorulması üzerine ise şu cevabı verdi: "Hiçbir ABD başkanıyla görüşmek için harekete geçmedim ve geçmeyeceğim. Bir Fed başkanının bunu yapmaması gerektiğini düşünüyorum. Davet, her zaman diğer taraftan geliyor."