ABD Merkez Bankası ( Fed) 2018 yılının son toplantısında beklendiği gibi faiz oranını 25 baz puan arttırarak yüzde 2.25-2.5 bandına yükseltti. Karar oybirliğiyle alındı. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) bu yıl yaptığı dördüncü faiz artırımıyla faizleri 10 yılın en yüksek seviyesine çıkardı.

Fed 2019 faiz artış beklentisini 3'ten 2'ye düşürdü. Fed'den yapılan açıklamada ''Ekonomik aktivite güçlü oranda artıyor. Ücret artışı güçlü'' denildi. Banka ekonomik görünüme dair risklerin aşağı yukarı dengeli olduğumu tekrarladı. Banka küresel gelişmelerin izleneceğini bildirdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizi 25 baz puan artırmasının ardından 5.25 seviyesinden 5.2861'e çıkan Dolar/TL Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla 5.30'un üzerine çıktı.



ABD Başkanı Donald Trump, son günlerde Fed'e eleştirilerinin dozunu artırmış, faiz artırmama yönündeki çağrısını yinelemişti.

'SİYASİ DEĞERLENDİRMELER BİZİ ETKİLEMEZ'

Fed Başkanı Jerome Powell, bankanın faizi 25 baz puan artırdığı toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed'in politikalarına yönelik eleştirileriyle ilgili soruyu "Siyasi değerlendirmeler Fed politikasında rol oynamaz." diye yanıtladı. Fed Başkanı, "Biz Fed'iz ve görevimizi yapmaya devam ediyoruz." dedi.