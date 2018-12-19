ABD Başkanı Donald Trump ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları doları dalgalandırdı. Dolar/TL, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı sonrasında 5.2116'ya kadar geriledi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizi 25 baz puan artırmasının ardından 5.25 seviyesinden 5.2861'e çıkan Dolar/TL Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla 5.30'un üzerine tırmandı.

Bu sabah güne 5.33 civarında başlayan kur, ABD'nin kararı öncesinde 5.3180 TL seviyesindeydi. ABD Başkanı Donald Trump, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Orada olmamızın tek nedeni DEAŞ'tı ve DEAŞ'ı yendik" dedi.

'SİYASİ DEĞERLENDİRMELER BİZİ ETKİLEMEZ'

Fed Başkanı Jerome Powell, bankanın faizi 25 baz puan artırdığı toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed'in politikalarına yönelik eleştirileriyle ilgili soruyu "Siyasi değerlendirmeler Fed politikasında rol oynamaz." diye yanıtladı. Fed Başkanı, "Biz Fed'iz ve görevimizi yapmaya devam ediyoruz." dedi.

TÜRK LİRASI DEĞER KAZANDI



ABD'nin Türkiye'ye Patriot hava savunma sistemi satışına yeşil ışık yakması ve Halkbank'ın Hakan Atilla tutuklamasından bu yana ilk kez yurt dışından borçlanacağını açıklaması da Türk Lirası'nın değer kazanmasına destek oldu.

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