Gopinath şunları söyledi: "Fed böyle bir durumda para politikasını artık sıkılaştırmayacağının sinyalini verirse, bu ciddi bir kredibilite kaybı anlamına gelecek. Bu nedenle, ekonomik veriler ışığında planlarına sadık kalmalı."

Gopinath Avrupa ekonomisi hakkında ise, "Euro bölgesindeki ekonomik büyüme önemli ölçüde ivme kaybedecek, euro bölgesi ekonomisinin gelecek yıl sadece yüzde 0,5 büyümesini bekliyoruz" diye konuştu.

Gopinath ayrıca Avrupa Merkez Bankası'nın "para politikasını yıl sonuna kadar normalleştirmesinin ve ardından önümüzdeki yıl sıkılaştırmasının" doğru olacağını söyledi.