FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Temmuz 2022 FED faiz kararı ne olur, artırıma gidilecek mi? FED toplantısı ne zaman ve hangi gün yapılacak?

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Temmuz 2022 Fed faiz kararı ne olur?

Fed faiz kararı toplantısı tarihi araştırılıyor. Euro ve dolar kurunun eşitlenmesiyle dünya giyasalarının gözü Fed faiz kararına çevrilmiş durumda. Geçtiğimiz günlerde açıklanan ABD enflasyon verileri Haziran’da tahminlerin üzerinde gerçekleşerek rekor tazeledi ve yıllık yüzde 9,1 ile 41 yılın zirvesine çıktı. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından piyasaları takip eden vatandaşlar "Fed faiz beklentisi nedir, faiz kararın ne olur?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Temmuz 2022 Fed faiz toplantısı tarihi

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