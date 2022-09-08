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FED Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak? 2022 Eylül Ayı FED Faiz Toplantısı Ne Zaman ve Ayın Kaçında Yapılacak?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Eylül ayı FED faiz toplantısı ne zaman ve ayın kaçında yapılacak?

Dolar ve altın fiyatlarını doğrudan etkileyecek FED faiz kararı için geri sayım başladı. Amerika Merkez Bankası’nın olduğu gibi tüm dünyanın gözü FED’in alacağı faiz kararına kilitlenmiş durumda. Amerika'da endişe yaratan enflasyon verileri, fiyat istikrarını yeniden sağlamaya yönlendirirken FED faiz kararının ne zaman, hangi tarihte açıklanacağı merak ediliyor. Peki FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Eylül ayı FED faiz toplantısı ne zaman ve ayın kaçında yapılacak? İşte detaylar…

08.09.2022 - 11:15 | Güncelleme: ABONE OL

  • ABD enflasyon verileri temmuz ayında tahminlerin üzerinde çıktı. Enflasyon verileri endişeye neden olurken küresel piyasada doların konumunu direkt olarak etkileyen FED faiz kararı toplantısına az bir zaman kala "FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?" soruları gündeme geldi. Küresel piyasada yüksek enflasyonla mücadele sürerken ağustos ayında toplantı yapılmamıştı. Eylül ayında bir kez daha toplanacak olan ABD Merkez Bankası (FED)’nın faiz artışının ne kadar olacağı piyasaların yakın takibinde.

  • FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Aylardır süren faizlerde artırım politikasına devam etmesi beklenen Federal Rezerv Bankası bu ay da belirlenen tarihte toplanacak.

    Eylül ayı FED faiz kararı toplantısı 20- 21 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Faiz kararı 22 Eylül saat 21.00'de açıklanacak.

  • EYLÜL AYI FED FAİZ KARARI NE OLUR?

    Enflasyon verileri ABD’de endişe yaratırken fiyat istikrarı için çalışmalar başlandı. Ağustos ayında toplanmayan FED, bu ay birkaç kez toplanacak. Piyasalar ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'in yapacağı Fed faiz kararı açıklamasına göre şekil alacak.

    Amerika enflasyon verilerinin beklentilerinin altında açıklanmasıyla FED'in bu ayki kararı piyasaya yön verecek. Enflasyon ve resesyon ikilemi arasında kalan merkez bankalarının atacağı adımlar ve yetkililerin yönlendirmeleri yatırımcı fiyatlamalarında belirleyici olmaya devam ederken, son ana kadar değişkenlik gösterse de bu ay FED ve ECB'nin 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesine daha yüksek bir ihtimal veriliyor.

    Para piyasalarındaki fiyatlamalarda söz konusu açıklamalarla Fed'in eylül toplantısında atacağı adımın büyüklüğüne ilişkin belirsizlik arttı. Buna göre, Fed'in yüzde 54 ihtimalle 50 baz puan faiz artıracağı tahmin edilirken, 75 baz puanlık faiz artışı ihtimali ise yüzde 46 seviyesinde bulunuyor.

  • TEMMUZ FED FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

    ABD Merkez Bankası (Fed) 75 baz puanlık faiz artırımına gitti ve politika faizini yüzde 2.25-2.50 aralığına çekti. Karar sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell enflasyonu düşürmek için faiz artırımlarının devam etmesinin uygun olduğunu, artırımların büyüklüğünü gelen verilerin belirleyeceğini belirtti. Gerekirse daha büyük adımlar atmaktan kaçınmayacaklarını vurgulayan Powell yine de faiz artışlarını bir noktada yavaşlatmanın uygun olacağını söyledi.

  • HAZİRAN FED FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

    FED haziran ayında faizleri 0,75 baz puan artırarak yüzde 1.75'e yükseltti. Böylece son 28 yılın en yüksek faiz artışı gerçeklemiş oldu.

    Piyasaların merakla beklediği haziran ayı faiz kararının yüksek açıklanması piyasalarda şok etkisine neden oldu. Haziran ayı faiz kararı 10-1 oyla alındı. Esther George faizin 75 baz puan artırılmasına karşı çıktı, 50 baz puan artırım için oy verdi. Fed yetkililerinin 2022 sonu için ortalama fed fon faizi beklentisi yüzde 3,4 oldu. 2023 sonu için ortalama fed fon faizi beklentisi yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.

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