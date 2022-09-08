EYLÜL AYI FED FAİZ KARARI NE OLUR?

Enflasyon verileri ABD’de endişe yaratırken fiyat istikrarı için çalışmalar başlandı. Ağustos ayında toplanmayan FED, bu ay birkaç kez toplanacak. Piyasalar ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'in yapacağı Fed faiz kararı açıklamasına göre şekil alacak.

Amerika enflasyon verilerinin beklentilerinin altında açıklanmasıyla FED'in bu ayki kararı piyasaya yön verecek. Enflasyon ve resesyon ikilemi arasında kalan merkez bankalarının atacağı adımlar ve yetkililerin yönlendirmeleri yatırımcı fiyatlamalarında belirleyici olmaya devam ederken, son ana kadar değişkenlik gösterse de bu ay FED ve ECB'nin 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesine daha yüksek bir ihtimal veriliyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda söz konusu açıklamalarla Fed'in eylül toplantısında atacağı adımın büyüklüğüne ilişkin belirsizlik arttı. Buna göre, Fed'in yüzde 54 ihtimalle 50 baz puan faiz artıracağı tahmin edilirken, 75 baz puanlık faiz artışı ihtimali ise yüzde 46 seviyesinde bulunuyor.