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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler FED FAİZ KARARI: Fed Mart faiz kararını ne zaman açıklayacak, beklentiler ne yönde ve mart ayında faizler düşer mi? - Merak Edilenler Haberleri

        Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi! Fed Mart faiz kararını ne zaman açıklayacak?

        Küresel piyasalarda bu hafta gözler Fed'e çevrildi. Dünya genelinde devam eden enflasyonun ne zaman biteceğine dair soru işaretleri artarken, para politikalarına yönelik belirsizlikler de sürüyor. Peki, Fed Mart faiz kararını ne zaman açıklayacak, beklentiler ne yönde? İşte, Fed toplantı tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 00:19 Güncelleme: 20.03.2024 - 00:19
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        • 1

          Küresel piyasalar Fed'in Mart faiz kararına odaklandı. Analistler şu anda Fed'in herhangi bir indirime gideceğini öngörmediğini belirtse de Fed'in faiz kararı merakla bekleniyor. Peki, Fed Mart faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

        • 2

          FED MART FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ABD Merkez bankası (FED) takvimine göre Fed 19-20 Mart'ta faiz için masaya oturacak ve Mart faiz kararı 20 Mart günü saat 21.00'de açıklanacak.

        • 3

          FED MART AYI FAİZ KARARI BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

          Analistler, geçen hafta ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentileri aşmasıyla Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik ihtimallerin zayıfladığını anımsatarak, Çarşamba günü bankanın faiz kararını açıklamasının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade etti.

        • 4

          Para piyasalarında, Fed'in bu hafta gerçekleştireceği para politikası toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, fiyatlamalar piyasalarda bankanın faiz indirimlerine mayısta da başlamayacağına ikna olduğunu gösteriyor.

          Bununla birlikte Fed'in ilk faiz indirimi adımını yüzde 59 olasılıkla Haziran'da atabileceği tahmin ediliyor.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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