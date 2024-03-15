Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Fed faiz kararı toplantı tarihleri araştırılırken piyasaların gözü Jerome Powell'ın açıklamalarına çevrildi. ABD Merkez Bankası PPK toplantı takvimine göre bu yıl 8 toplantı düzenlenecek. Fed faiz kararı beklentileri, kararların açıklanacağı tarih ve konuyla ilgili detayları sizler için haberimizde derledik. İşte Fed faiz toplantısı ve kararları hakkında merak edilen soruların yanıtı...
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Fed faiz kararı için geri sayım devam ediyor. Yapılan son toplantıda politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulmuştu. ABD Merkez Bankası 2024 Şubat ayı faiz kararı, PPK toplantısı sonrasında netlik kazanacak. İşte "Fed faiz kararı ne zaman belli olacak?" sorusunun cevabı ile ilgili merak edilen bilgiler...
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FED MART FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Fed toplantısı 20 Mart tarihlerinde yapılacak ve faiz kararı aynı gün saat 21.00'de açıklanacak.
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FED FAİZ ORANINI DÜŞÜRECEK Mİ, BEKLENTİLER NE YÖNDE?
Fed, Jerome Powell'ın ABD Temsilciler Meclisi'nin Finansal Hizmetler Komitesi'nde yarı yıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin yapacağı konuşmanın metnini yayımladı.
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Politika faizine ilişkin herhangi bir düzenlemeyi değerlendirirken, gelen verileri, gelişen görünümü ve risk dengesini dikkatle değerlendireceklerini belirten Powell, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru ilerleyeceğine dair daha fazla güven duyana kadar politika faizinin düşürülmesinin uygun olacağını öngörmediklerini belirtti.
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FED 2024 TOPLANTI TAKVİMİ
Fed 2024 yılında toplamda 8 toplantı gerçekleştirecek. Kalan ABD Merkez Bankası Toplantı tarihleri ise şu şekilde;
19-20 Mart 2024,
30 Nisan-1 Mayıs 2024,
11-12 Haziran 2024,
30-31 Temmuz 2024,
17-18 Eylül 2024,
6-7 Kasım 2024,
17-18 Aralık 2024.