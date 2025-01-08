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        Haberler Bilgi Ekonomi Fed faiz kararı bekleniyor! 2025 Fed ocak ayı faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak, beklenti ne yönde?

        Fed faiz kararı için geri sayım! İşte ocak ayı Fed toplantı tarihi

        ABD Merkez Bankası (Fed), 2025'in ilk faiz kararını duyurmak için geri sayıma başladı. Faiz artırımı olup olmayacağına dair belirsizlik, yatırımcıların ve ekonomistlerin bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Başkan Jerome Powell'ın toplantı sonrasında yapacağı açıklamaların, Fed'in gelecek dönemdeki para politikası stratejisine dair ipuçları sunması bekleniyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 22:53 Güncelleme: 09.01.2025 - 00:36
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        • 1

          2025 yılının ilk Fed toplantısı, hem ABD’de hem de küresel piyasalarda büyük bir ilgiyle bekleniyor. Bu kritik toplantıda alınacak faiz kararı, yatırımcıların ekonomik beklentilerini şekillendirecek. Artan küresel enflasyon baskısı ve resesyon riskleri, Fed’in atacağı adımları daha da önemli hale getiriyor. Toplantı sonrası Başkan Jerome Powell’ın yapacağı açıklamaların, ekonomik dengeler üzerinde güçlü etkiler yaratacağı tahmin ediliyor. İşte merak edilenler...

        • 2

          FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          En yakın tarihli Fed toplantısı, 28-29 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek.

          Faiz kararı ise 29 Ocak’ta saat 22.00’de açıklanacak.

        • 3

          FED 2025 TOPLANTI TAKVİMİ İLAN EDİLDİ

          ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin toplantı takvimini duyurdu. Fed'den yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yıllarda düzenlenecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantılarının planlanan tarihlerine yer verildi. FOMC, her yıl olduğu gibi 2025 ve 2026'da da 8 kez toplanacak.

        • 4

          Buna göre, FOMC toplantıları 2025 yılında 28-29 Ocak, 18-19 Mart, 6-7 Mayıs, 17-18 Haziran, 29-30 Temmuz, 16-17 Eylül, 28-29 Ekim ve 9-10 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

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