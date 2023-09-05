Fed faiz kararı açıklanıyor: 2023 Eylül ayı Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?
ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı için geri sayım başladı. Ağustos ayında toplantı gerçekleştirilmemesi sebebiyle küresel piyasalar FED, eylül ayı faiz kararına kilitlenmiş durumda. Ekonomi gündemini takip edenlerin gözleri "Fed faiz toplantısı ne zaman?" sorusuna çevrildi. İşte, 2023 Eylül ayı Fed faiz kararı beklentisi ile ilgili detaylar...
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Yatırımcılar Fed faiz toplantısından çıkacak karara kilitlenmiş durumda. Son olarak Haziran ayında 10 toplantının ardından politika faizini sabit tutan Amerika Merkez Bankası'nın Eylül ayı faiz kararı merak konusu oldu. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak ve beklenti ne yönde? İşte, konuya dair detaylar...
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FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
FED faiz toplantısı tarihi, ABD Merkez Bankası tarafından yayımlanan takvimle birlikte belli oldu. Bu takvime göre FED toplantısı 19-20 Eylül 2023 tarihlerinde yapılacak. Fed faiz kararının ise 20 Eylül saat 21.00'de açıklanması bekleniyor.
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BAŞKAN POWELL'DAN FED FAİZ KARARI AÇIKLAMASI
Fed Başkanı Jerome Powell, faiz politikasına ilişkin önemli açıklamalar yaptı.
Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda konuşan Powell şu mesajları verdi:"Gerekli görüldüğü takdirde faizleri daha fazla artırmaya hazırız. Fed faizlere yönelik sonraki adımlara verilere bakarak karar verecek. Fed, faizleri tekrar yükseltme veya sabit tutmaya karar verirken dikkatli bir şekilde ilerleyecek.
Enflasyon son derece yüksek seviyede kalmaya devam ediyor. Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye düşeceğinden emin olana kadar faizleri kısıtlayıcı seviyede tutmaya niyetliyiz. Fed yüzde 2 enflasyon hedefini değiştirmeyecek.
Trendin üzerindeki büyüme Fed'in daha fazla faiz artışı yapmasını gerektirebilir."
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SON 22 YILIN ZİRVESİ
Fed, temmuz ayındaki son toplantısında politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltmişti.
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BU SENEKİ FED FAİZ TOPLANTISI TARİHLERİ
19-20 Eylül
31 Ekim - 1 Kasım
12-13 Aralık