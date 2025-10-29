FED FAİZ İNDİRİMİNE GİDER Mİ, PİYASA BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki gerilimin azalması, küresel piyasalarda risk iştahını canlı tutmaya devam ediyor. Bu durum borsalardaki yükselişleri desteklerken, ABD'li şirketlerin açıkladığı bilançolar ise şirketlerin şu ana kadar genel olarak gümrük vergilerinden büyük ölçüde etkilenmediğini ortaya koyuyor.

Piyasalar son gelişmeleri olumlu karşılarken, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki görüşmede ulusal güvenlik ve teknoloji rekabeti gibi temel sorunların tamamen çözüleceğine dair tereddütler de devam ediyor.

Başkan Trump'ın Asya turu da devam ediyor. Japonya'da başbakan seçilen Takaiçi Sanae ile bir araya gelen Trump, ABD-Japonya ilişkilerinin benzeri görülmemiş bir güce ulaşacağını söyledi.

Öte yandan Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Trump ve Şi Cinping'in 30 Ekim'de Güney Kore'de yapacakları görüşme öncesinde Washington yönetimine, farklılıkları baskı değil diyalog yoluyla çözme çağrısında bulundu.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin'in kritik minerallere yönelik ihracat kontrollerini ertelemesini beklediğini bildirdi.

Bu gelişmelere ek olarak Fed'in yarınki faiz kararı da piyasaların odağında yer alıyor. Para piyasalarında, Fed'in politika faizini 25 baz puan düşüreceğine kesin gözüyle bakılıyor.

ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimlerin azalmasıyla yatırımcıların güvenli liman varlıklara talebi azalırken, bu durum altın fiyatlarını baskılıyor. Dün yüzde 3,2 değer kaybeden altının onsu, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,50 düşüşle 3 bin 962 dolardan işlem görüyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4'ün altına gerileyerek yüzde 3,98'de seyrediyor. Dolar endeksi yüzde 0,2 azalışla 98,6 seviyesine inerken, Brent petrolün varil fiyatı OPEC+ ülkelerinin üretimi artırabileceğine yönelik haber akışıyla yüzde 0,7 azalışla 64,7 dolara geriledi.