ABD Merkez Bankası´nın ( Fed) Eylül ayındaki toplantısından önce faiz oranlarını düşüreceği beklentileri arttı. Wall Street Journal´ın anketine katılan 46 ekonomistin yaklaşık yüzde 70´i, Eylül ayında Fed´in faiz oranlarını düşüreceğini düşündüğünü belirtirken, iki ekonomist Fed´in Eylül ayını beklemeden Haziran ayında faizleri düşüreceğini öngördü.

TEMMUZ'DA ORAN YÜZDE 84'E YÜKSELİYOR

Katılımcıların yüzde 40´ı faiz indiriminin Ağutos ayında olacağını beklediklerini belirtirken, yüzde 30´luk bir kısım ise faiz indirimini Eylül ayında beklediklerini söylediler. CME Group´un Fed Gözlem Aracı hesaplamalarına göre Haziran ayında bir faiz indirimi olma olasılığı yüzde 24.2 olurken, bu oran Temmuz ayı için yüzde 84´e yükseliyor. Fed´in faiz indiriminin Eylül ayında olacağını düşünenler ise yüzde 5.8´de kaldı. Fed faiz oranlarını Aralık ayından bu yana yüzde 2.25 - yüzde 2.5 aralığında tutuyor.