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        Haberler Gündem 3. Sayfa Feci olay! İndiği aracının altında kaldı - Son haberler

        Feci olay! İndiği aracının altında kaldı!

        Ordu'da, 63 yaşındaki Hüseyin Altunbaş, park ettiği yokuştan kayan aracının altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Altunbaş, kurtarılamadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 13:55 Güncelleme: 25.04.2024 - 15:13
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        Feci olay! İndiği aracının altında kaldı!
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        Ordu'nun Gürgentepe ilçesi Hasancık Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Altunbaş (63), evinin yakınındaki yokuşa park ettiği hafif ticari aracından gübre indirmek üzere indi.

        ARAÇ YOKUŞ AŞAĞI KAYDI

        AA'da yer alan habere göre kısa bir süre sonra, yokuştan kayan aracın altında kalan Altunbaş, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan Altunbaş, kaldırıldığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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