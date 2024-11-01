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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko: 89 - Partizan: 72 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko: 89 - Partizan: 72 | MAÇ SONUCU

        Turkish Airlines EuroLeague'in (THY Avrupa Ligi) 7. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko sahasında Partizan'ı konuk etti. Müsabakayı sarı-lacivertliler 89-72 kazandı ve üst üste 2. galibiyetini elde etti.

        Kaynak
        DHA / Habertürk
        Giriş: 01.11.2024 - 22:52 Güncelleme: 01.11.2024 - 23:08
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        F.Bahçe Beko, Partizan'ı rahat geçti
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        Turkish Airlines EuroLeague’in 7’nci haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Sırbistan temsilcisi Partizan’ı 17 sayı farkla 89-72 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, organizasyondaki 5’inci galibiyetini elde etti. Konuk ekip ise 5’inci kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

        Karşılaşma karşılıklı sayılarla başlarken, dengeli geçen ilk 5 dakika 6-6’lık eşitlikle geçildi. Çeyreğin ikinci bölümünde üst üste top kayıpları yapan Partizan karşısında üç sayı çizgisinin gerisinden Devon Hall, Tarık Biberovic ve Nigel Hayes-Davis ile art arda isabetler bulan Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 22-15 önde tamamladı.

        İkinci çeyreğin ilk 2 dakikasında takımlar skor üretemezken, iki ekip de top kayıplarını sürdürdü. Bu 2 dakikanın ardından dış atışlardan sayılar bulmaya devam sarı-lacivertliler, 15’inci dakikayı 30-19 üstün tamamladı. Hücumda ritmini bulan Fenerbahçe Beko, 18’inci dakikada farkı 14 sayıya çıkardı: 41-27. Sarı-lacivertliler, soyunma odasına da Tarık Biberovic’in 3 sayılık isabetiyle 44-31 üstün girdi.

        Fenerbahçe Beko, ikinci yarıya da üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle başladı. Partizan savunmada sarı-lacivertli ekibe karşılık vermekte zorlandı. Ev sahibi takım, farkı bir ara 20 sayıya (63-43) çıkarırken; final periyoduna rahat bir oyunla 67-53’lük skorla gitti.

        Son çeyrekte skor üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Beko, Partizan’ı 89-72 yendi.

        Sarı-lacivertliler böylelikle çift maç haftasını Maccabi Tel Aviv ve Partizan galibiyetleri ile kapattı.

        SARI-LACİVERTLİ FUTBOLCULAR, FENERBAHÇE BEKO’YU YALNIZ BIRAKMADI

        Fenerbahçe Beko - Partizan karşılaşmasını Fenerbahçe Futbol A Takımı oyuncuları locadan izledi. Fenerbahçe formasını giyen yabancı oyuncular; Dusan Tadic, Filip Kostic, Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku karşılaşmayı salonda takip ederek sarı-lacivertli kulübün basketbol takımına destekte bulundu.

        F.BAHÇE, KENDİSİNE AİT ÜÇLÜK REKORUNU KIRMAYA YAKLAŞTI

        Fenerbahçe Beko, EuroLeague’in 7’nci haftasında konuk ettiği Partizan'ı 89-72 mağlup etti. Karşılaşmada üç sayı çizgisinin gerisinden oldukça etkili bir performans sergileyen sarı-lacivertliler 37’de 19 isabet sağlayarak 57 sayı üretti.

        Sarı-lacivertliler, 2023-2024’te normal sezonun 29’uncu haftasında İspanyol ekibi Valencia Basket’i 118-88 mağlup ederken attığı 24 üçlükle Turkish Airlines EuroLeague tarihinde bir maçta en fazla üçlük atan takım olmuştu.

        Fenerbahçe Beko, Partizan karşısında bulduğu 19 isabetle rekora yeniden yaklaştı. Sırbistan temsilcisi ise sarı-lacivertliler karşısında maç boyunca 21’de 5 üç sayılık isabet yakaladı.

        ALİ KOÇ VE AZİZ YILDIRIM MAÇI BERABER İZLEDİ

        Turkish Airlines EuroLeague’in 7’nci haftasında Fenerbahçe, Sırbistan takımlarından Partizan’ı konuk etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan müsabakayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım birlikte takip etti.

        Salona kızı Yaz Yıldırım ile gelen eski başkan Aziz Yıldırım’ı Ali Koç karşıladı. İkili birbirlerine sarılarak bir süre sohbet etti. Ayrıca bir dönem Fenerbahçe Beko’yu da çalıştıran Partizan Başantrenörü Zeljko Obradovic, Yıldırım’a sarılarak kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

        Öte yandan ilk çeyreğin ardından salonda yapılan anonsla yarın 72’nci yaşına girecek olan Aziz Yıldırım’ın doğum günü taraftarlar tarafından tezahüratlarla kutlandı.

        Maçı birlikte izlediler!
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