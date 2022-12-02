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Fazıl Say evlenmeden boşanma tarihi verdi - Magazin haberleri

Fazıl Say evlenmeden boşanma tarihi verdi

Geçtiğimiz günlerde Ece Dağıstan ile yollarını ayırarak ikinci kez Beykoz Adliyesi'nde boşanan Fazıl Say, esprili bir paylaşımda bulundu. Say, "Beykoz'a hayatımda 2 kere gittim. Daha doğrusu Beykoz Adliye'ye gittim. 2004'te Gülyar ile boşandık, 2022'de Ece ile... İkisinde de sevgi dolu boşandık. Yani; 18 yılda bir Beykoz'a gidiyorum. Takvime baktım, bir sonraki 2040. Artık bekleyelim görelim..." dedi

Giriş: 02.12.2022 - 10:40 | Güncelleme: ABONE OL

  • Ünlü piyanist Fazıl Say ile Ece Dağıstan, 2019'da İtalya’nın Milano kentinde evlenmişti. Say ile Dağıstan, bir süre sonra evliliklerinde yaşadıkları krizi atlatamayarak çarşamba günü Beykoz Adliyesi'nde boşandı. 1997–2004 yılları arasında da Gülyar Balcı ile evlilik yaşayan sanatçı, ikinci kez boşanmasının ardından esprili bir paylaşımda bulundu.

  • "BİR SONRAKİ 2040 BEKLEYELİM GÖRELİM"

    Say, "Beykoz'a hayatımda 2 kere gittim. Daha doğrusu Beykoz Adliye'ye gittim. 2004'te Gülyar ile boşandık, 2022'de Ece ile... İkisinde de sevgi dolu, iyilikle boşandık. Yani; 18 yılda bir Beykoz'a gidiyorum. Takvime baktım, bir sonraki 2040. Artık bekleyelim görelim..." dedi.

  • Dava sonrası eski eşiyle mahkemeden el ele çıkan Fazıl Say, yaptığı açıklamada şunları söylemişti: Çok üzgünüm, eşim Ece ile evliliğimizi bugün sonlandırdık. Ece ile Beykoz Adliye binasına el ele girdik, el ele çıktık. Hatıralarımızı, anılarımızı, tüm güzel hikâyelerimizi, seslerimizi, en iyi şekilde anacağım her zaman.

    Sevgi, aşk, emek, bağlılık ve şefkat dolu 7 yıllık bir sevgililik... Ben biliyorum, dostlarım biliyor... Zor ve kötü bir dünyada, iki insan ezilebiliyor yüklerin altında, çare bulamıyor tedavi etmeye, bir ve iki birey arasında bocalıyor. Bazen, dertlere yeniliyor, imkân olamıyor bir çıkışa, hem her şeye hem de hiç bir şeye yol alan ömürlerimizde.

    İki insan da mutlu olsun, Ece mutlu olsun. Ece hep iyi olsun. Böyle daha iyi belki...
    Yeni bir büyük sayfa açılıyor büyük dönem başlıyor şimdi; yalnız hayatımda, iyi bir güzergâh çizerek, iyiye yol almak istediğim, kendi yaşamıma sahip çıkacağım, sağlığıma, müziğe ve her şeye. Dostlarımla, hepimiz üzgünüz bugün.
    Sevgiyle, saygıyla, içtenlikle...

  • "BÖYLE BİR SON YAZMAM LAZIMDI"

    Fazıl Say'ın ardından Ece Dağıstanlı da ayrılık sonrası duygularını dile getirmişti. Dağıstanlı, "Hikayenin içinde ilk görüşte aşk vardı, yıllarca hayalini kurmak vardı, uzun yıllar bekleyip denemek yanılmak yine denemek vardı, dinlemek vardı, eğlenmek ağlamak saçmalamak vardı... Şaşırtmak vardı, öğrenmek öğretmek, el ele yürümeyi istemek, korumak kıyamamak, saçını taramak vardı, tam kızacakken gülmek vardı... Tüm anılarımızı cam kutularda saklamak vardı...elimden gelenin daha iyisini becermeyi istemem vardı... Ama kendime tutmak zorunda olduğum tek sözüm vardı, o sebeple bize böyle bir son yazmam lazımdı... Çok güzeldi, hepsi hikayeydi..." mesajını paylaşmıştı.

    Ece Dağıstan'ın sosyal medya hesabından 'Say' soyadını kaldırmaması dikkat çekmişti.

  • "EVLERİMİZİ BİRLEŞTİRMEDİK"

    Öte yandan Ece Dağıstanlı, geçtiğimiz yıl Fazıl Say ile evliliğine ilişkin "Biz sevgililiğe devam ediyoruz. Evlerimizi bile birleştirmedik. Ben Fazıl'a veya o bana, hala sırt çantamızla gelip gidiyoruz" açıklamasını yapmıştı.

    Eşine katıldığını belirten Say ise "Asla sıkılmayız. Ayrı evlerde yeni aşıklar gibi yaşıyoruz. Herkesin kendi işi, çalışması, hayatının bireyselliği var" diye konuşmuştu.

    Ünlü çiftin bu açıklamaları sosyal medyada gündem olmuştu.

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